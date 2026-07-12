高點獲利了結？美光↓約25％、博通↓21％　美晶片股集體陷熊市

▲美股近來約有7成科技股湧現賣壓。（圖／新華社）

圖文／CTWANT

AI大多頭行情推升美股勁揚，但近來約有7成科技股湧現賣壓，甚至陷入技術熊市，市場揣測這是暫時漲多拉回，抑或對AI題材出現更大範圍的估值重估。

財經作家Mike Zaccardi指出，標普500指數裡高達69％成分股，已從52周盤中高點回落。其中大型晶片股跌勢尤其嚴重，記憶大廠美光自近期高點下跌約25％；晶片巨頭博通累跌21％；晶片商邁威爾科技重挫高達30％。

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自6月25日以來的短短7個交易日中，半導體類股的總市值已蒸發約1.5 兆美元。其中，美光的市值損失近3500億美元，包含SanDisk 、英特爾等大廠也各自損失了1000億美元的市值。

晨星分析師William Kerwin表示，美股剛進入7月，科技基礎設施相關股票就普遍出現獲利回吐走勢，以晶片設備股為例，6月底升上高點後就突然遭到沉重賣壓。

Kerwin表示，三星電子公布第二季獲利是去年同期19倍，但股價仍然下挫，是因為部份投資人預期有更漂亮成績單，讓人擔心美光等公司記憶體定價漲勢可能放緩，引發晶片股拋售潮。

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