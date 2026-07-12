「漂AI」踢鐵板！改名概念股市值蒸發　大摩示警晶片股超買

▲華爾街投資人注意更名或宣傳轉型以增加科技感，企圖「漂AI」拉高公司市值的企業。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

人工智慧（AI）熱潮席捲全球市場，過去企業只要宣布跨足AI、調整品牌名稱，甚至替公司換上更具科技感的招牌，就可能迅速吸引資金追捧。不過，這股「改名先漲」的行情近期明顯退燒，不少概念股漲幅快速回吐，華爾街也開始檢視高檔晶片股是否已經漲過頭。

根據《Financial Times》報導，自2023年以來，至少有數十家美國上市公司更名，或在公司名稱與營運策略中加入AI元素，原有業務橫跨生技、採礦、消費品、社群平台及加密貨幣等領域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這批公司在公布更名或轉型後，合計市值一度大幅增加，但截至近期，先前增加的估值已有超過一半蒸發，部分公司市值甚至跌破宣布進軍AI前的水準。

改名行情退燒 市場不再只看標籤

市場對人工智慧的熱情仍在，但投資人已不再看到AI字樣就全面買單。企業能否維持估值，關鍵轉向是否擁有實際產品、客戶、訂單與營收。

部分公司原有業務本就面臨壓力，也有企業在不同產業間多次轉型，讓市場更加質疑其投入AI究竟是長期策略，還是迎合短期風向。

多家外電指出，美國證券交易委員會（SEC）近年也開始關注所謂「AI washing」（漂AI），也就是企業誇大人工智慧技術、產品或使用程度。改名本身未必違規，但若相關說法使投資人誤判公司能力，就可能引發監管審查。

晶片股漲多了 大摩點名超買

不只改名概念股承壓，AI熱潮中漲幅強勁的半導體族群，也開始出現估值過熱疑慮。

根據《彭博》報導，摩根士丹利財富管理部門投資長Lisa Shalett認為，部分晶片股已明顯超買，市場對AI基礎建設支出的樂觀預期，可能早已提前反映在股價中。

她指出，大型雲端服務商正加快研發自有晶片，希望降低成本並減少對少數供應商的依賴。若自研晶片與替代方案逐步成熟，既有晶片廠商的定價能力及高毛利空間恐面臨壓力。

科技巨頭近年投入龐大資金擴建資料中心與採購晶片，但投資人現在更關心，這些支出何時能轉化為實際收入與獲利。

從改名概念股漲幅蒸發，到晶片股遭點名超買，都顯示AI行情並未熄火，但市場標準已經改變。企業未來若想維持高估值，不能只靠AI標籤或龐大支出，而是必須證明相關投資能帶動訂單、現金流與獲利。報導認為，AI仍是科技市場主線，但資金正從全面追價，轉向基本面淘汰賽。