颱風假少賺一根漲停「明天補漲行情來了」？法人示警「這變數」

羅唯仁涉台積電「營業祕密」 工研院榮譽院士資訊全摘除

台積電（2330）前資深副總羅唯仁去年9月中旬獲頒工研院院士榮譽，不過隨後羅唯仁爆發「帶槍投靠」台積電競爭對手英特爾（Intel）陣營，遭台積電提告違反營業秘密法、違反競業禁止合約等，經濟部亦證實暫停羅唯仁榮譽院士資格，工研院近期亦在「歷任院士」介紹中，摘除羅唯仁專頁訊息，獨留副總統蕭美琴與第14屆院士大合照時的畫面。

「漂AI」踢鐵板！改名概念股市值蒸發 大摩示警晶片股超買

人工智慧（AI）熱潮席捲全球市場，過去企業只要宣布跨足AI、調整品牌名稱，甚至替公司換上更具科技感的招牌，就可能迅速吸引資金追捧。不過，這股「改名先漲」的行情近期明顯退燒，不少概念股漲幅快速回吐，華爾街也開始檢視高檔晶片股是否已經漲過頭。

證券業務火熱 3金控H1獲利刷新高

時序進入下半年，十三家上市金控已有永豐金（2890）、玉山金（2884）、國票金（2889）等三家公布上半年獲利，受惠證券業務成長，每股稅後盈餘（EPS）分別1.69元、1.32元，以及0.77元，均創下歷年新高，六月三家金控合計獲利87.38億元，上半年稅後淨利達487.67億元。

27歲財務自由退休「1年只看盤2次」：天天盯股市只會憂慮和後悔

假如你的計畫是買進某檔股票，而且每一天都分析它的表現，那你就該重新思考策略。我向你保證，天天查看股市，帶給你的只會是嚴重的憂慮和後悔。猜猜我多常看我的投資組合？一年兩次。

長約定下漲幅天花板 伺服器DRAM第三季合約價估將季增13-18%

根據TrendForce最新記憶體價格調查，由於部分原廠提早於2026年第二季的報價反映漲幅，加上數家美系雲端服務供應商(CSP)已簽署複數年長約(LTA)，限制原廠對該類客戶的漲價空間，TrendForce預估第三季server DRAM合約價將季增13-18%。然而，隨著供不應求格局延續，後續仍可能出現各原廠競相上修報價的情況。

台灣產品最需要補強的是品牌故事 黃志芳從英國數百年品牌談起

外貿協會董事長黃志芳主持的「james on Air」線上節目製作的YouTube專輯，昨(10)日推出倫敦篇，從英國數百年的國際知名品牌，探討台灣產品要走向國際，不能只有功能才要，讓別人知道它為什麼值得被記住。他認為台灣產品最需要補強的是品牌故事。

快訊／汽機車主注意！ 中油宣布下周汽、柴油價格皆不調整

台灣中油公司今（11）日宣布，自下周一（13 日）凌晨零時起至 7 月 19 日晚上12 時止，汽、柴油價格皆不調整，分別為 92無鉛汽油每公升29.8 元、95 無鉛汽油每公升 31.3 元、98 無鉛汽油每公升 33.3 元、超級柴油每公升28.8 元。

巴威颱風全台逾13萬戶停電 4萬餘戶等待復電

巴威颱風來襲，根據台電統計，截至今（11）日上午11時，全國曾停電戶數達13萬8951戶、9萬4133戶已經修復，仍有4萬4818戶尚未復電。

SK海力士CEO曝「明年迎史上最嚴重記憶體短缺」 未來10年供不應求

南韓記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）執行長Kwak Noh-Jung在公司ADR（美國存託憑證）於那斯達克正式掛牌的同一天表示，全球記憶體產業將在 2027 年面臨有史以來最嚴重的供應短缺，並預測儘管公司積極擴張產能，但未來十年內，記憶體需求仍將繼續超過公司的生產能力。

ATM無卡提款變嚴！北富銀8／4起月限20萬 一銀序號縮至10分鐘

依賴ATM無卡提款的民眾注意！銀行無卡提款控管再升級，台北富邦銀行將自8月4日起，新增無卡提款每月交易限額新台幣20萬元；第一銀行則已在6月底將無卡提款序號有效時間由15分鐘縮短至10分鐘，民眾領錢前要留意額度與時間限制，避免臨櫃或ATM前才發現無法交易。