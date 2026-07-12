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颱風假少賺一根漲停「明天補漲行情來了」？法人示警「這變數」

▲▼美股4大指數全面收漲，台股在美伊還有機會發動新一輪談判及亞股走揚下，隨之大漲至37216.37點再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲外界關注台股明天是否補漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

台股10日因颱風巴威來襲休市1天，週休後13日將開市，期間美股4大指數勁揚，費城半導體指數上漲3.12%、韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）掛牌首日股價大漲13%。台股13日是否延續美科技股漲勢展開補漲，動向備受關注。

根據統計，台股因颱風休市1天接續週休期間，美股道瓊工業指數累計上漲0.55%，標普500指數上揚1.24%，那斯達克指數上漲1.59%，費城半導體指數勁揚3.12%。台積電美國存託憑證（ADR）跌0.65%，日月光投控ADR漲6.8%。

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在期貨市場方面，台指期夜盤9日盤後收46281點，上漲633點；台積電期貨夜盤收2455點，上漲21點。在台指期淨部位，三大法人9日淨空單減少1172口，降至6798口；其中，外資淨空單略減538口，降至8萬730口。

觀察台股外資布局動向，三大法人9日合計賣超台股新台幣393.93億元，其中，外資及陸資賣超471.32億元，為連續第6個交易日賣超，自營商賣超76.71億元，僅投信站在買方，買超154.1億元。

不過美國和伊朗衝突再起，為台股13日開盤再添變數。外媒今天報導，美軍中央司令部發布聲明，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）公然攻擊一艘行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）貨輪，美方已於對伊朗展開本週第3輪空襲行動。

法人表示，中東局勢再度緊繃，美伊衝突對荷莫茲海峽後續自由航行是否產生衝擊，仍有待觀察。台股本週聚焦13日台積電將公布6月營收、台指期將於15日結算外，16日台積電法人說明會，市場高度關注台積電先進製程進展及釋出AI產業景氣最新看法。

此外，本週美國聯邦準備理事會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh），將首次出席國會聽證會，市場聚焦利率動向。

關鍵字： 台股補漲美伊衝突

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