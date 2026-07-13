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台積電法說會行情搶卡位　3指標找加碼時機

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

文／玩股特派員

台積電將舉行法說會，除了過往在7月法說會行情多提前反應，今年還有與過去不同的三個前提：預期封頂、未提前上漲，以及 6 月營收會先出爐。長期持有者應緊盯三指標，並將觀察期拉長到法說後 10 個交易日，按照設定的計畫執行。

台積電法說會前3大檢查清單：這次「不一樣」在哪？
台積電 7/16 將舉行法說會，結果好或壞是一回事，法說前後行情會怎麼走？我統計近三年共 11 次台積電法說會行情變化，但比找規律更重要的，是確認這次法說會有哪裡不一樣，以及附上一份檢查清單：要確認哪些數據、做出哪些應對，這些都比單純只想著「要不要跑」還重要多了。

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先講接近規律的部分： 法說前過往上漲機率很高，但漲的原因跟你想的不一樣。

台積電法說會前為什麼會漲？外資目標價是關鍵

最近三年法說會前易漲，或許會讓人以為是「市場期待財報，資金先卡位」。但其實是因為外資的目標價上修潮，幾乎都集中在法說前兩週出爐，這次也差不多，真理資本喊 3500，瑞銀 3400，麥格理 3380，里昂 3330，全部都在會前兩週內丟出來。外資研究部的作業節奏就是這樣，法說前把模型更新一輪、報告發一發，目標價一家比一家高，股價自然漲多跌少。

懂了這個機制，你就知道法說會上漲，不能直接等同於法說會好的訊號。財報數字都還沒進場，比較像是研究報告先拱出來的行情。法說隔天呢？很多人會想賭一把，但拆開場次看的話，答案會讓你很意外：比起財報好壞的關係，可能遠不如跟「這是哪一個月的法說」的關係大。

台積電法說會後隔天股價：1月、4月、7月數據對比

過去13 次裡面，隔日下跌或持平的有 6 次，大多集中在 4 月和 7 月的場次。1 月的場次到目前為止隔日全數上漲，四次裡面一次例外都沒有，連今年 1 月都是隔天直接衝 1735 創新高。本來 10 月也是全漲的，但去年 10 月把這個紀錄打破了。2025 年 10 月那次，財報其實很漂亮，結果隔天照樣跌 35 元收 1450，跌超過 2%，尾盤還爆出五千多張賣單。

所以統計就是統計，我不是在跟你保證「哪個月必漲」，是跟你說從AI開始啟動後的過去兩三年，台積電的法說會情況。

說回來，這兩三年 7 月法說會都是歷史上最弱的場次。2023 年 7 月，法說後從 579 跌到 560，跌 3.2%。2024 年 7 月，法說後跌 3.5%。不過 7 月只有兩個樣本，兩次都跌就說它最弱，雖然也不能說錯，但樣本數是真的很小，我們心裡要有數。

那為什麼 7 月每次都很弱呢？法說前你已經看得到 4、5、6 月的月營收，尤其 6 月營收在法說前一週就公布，等於考卷還沒發，答案也能猜個十之八九，除非魏老闆可以講到超乎預期，不然都很容易利多出盡。

說到底樣本數只有 13 次，這兩年是史上少見的超級多頭，隨便哪天買台積電，抱久一點全都賺錢，所以「法說後會盤整、盤整完再漲」這件事的獨立資訊量其實有限。

既然這樣，7 月這場就先觀望，等下跌再撿吧？2026 年 4 月那次法說，當晚 ADR 有賣壓，隔天現貨也真的跌，跌 55 元收 2030。照劇本走，你會想等它整理個一兩週再接。結果呢？回檔就給你那短短幾天，接著直接噴出，兩個禮拜從 2030 幹到 2410，等完美買點的人一路看著它飛高高。

「法說後等回檔」方向以過去兩年的經驗來看沒錯，但你要有心理準備，有跌就要買，不要太貪心，AI大行情，短期套牢的風險遠遠比不上賣飛，錯過暴漲行情才是吃大虧了。

台積電毛利率健康嗎？長期持有必看3大指標

歷史規律講完了。但我要說，這次有三個背景，比歷史規律更重要。

台積電預期已經墊到頂標
瑞銀預估 Q2 營收季增 11 到 12%，毛利率 67.3%，這兩個數字都貼著公司指引的高標在估。整個市場的共識已經站在極限值，這代表什麼？代表只要法說會是「符合預期」就很可能變利多出盡。就像你考 95 分，但大家都以為你會考 98，就算你考了98，也只是符合預期，魏老闆得要端出 101 分才會繼續衝。

法說前沒有先漲很多
過去 13 次的「法說前漲多跌少」，這次被打斷了。大盤 6/23 做出 48218 的高點之後，後來連跌四天，其中一天殺了 1683 點，史上第三大跌點。台積電當日盤中最高衝到 2535，之後最深回檔到 2340 附近，跌了將近 8%，現在距離高點還有一截。所以這次的型態，跟過去 13次「會前預漲、會後消化」不太一樣。

六月營收是緘默期裡唯一的硬數據
這個數字會幫全市場先定調劇本怎麼走：數據偏弱，「利多出盡」的機率上升，法說會變成大家找理由調節的場子；數據強，法說前高機率再來走提前上漲的老路。估值的部分我列兩種情況給你。先把時間定義講清楚，外資目標價跟彙整平台計算的共識，都是看未來 12 個月，不是看今年年底，這點很多人搞混。

樂觀情況是外資頂標，3400 到 3500，從上週五收盤股價 2445 起算，等於未來一年可以再漲四成。另一種情況是市場全體分析師的共識平均，網路上可以找到彙整 33 家機構算出來大概 2845，空間大約是 16%。

兩邊差了大概 600 塊，兩成上下的距離，這個差距就是「機構裡最樂觀的人」跟「機構的平均意見」之間的距離。你知道當差距越大，代表現在追價的人越是把籌碼壓在「頂標派要正確無誤」這個前提上。

檢查清單：長抱的人到底該看什麼

很多人以為長期持有，就不用看法說，剛好相反，真正抱得住的人，都有一份最清楚的檢查清單，只是他們檢查的東西跟短線客完全不同。短線賭 EPS 有沒有超乎預期，長抱的人看護城河有沒有變化。當你知道自己在看什麼，才不會被法說當天的漲跌洗出場。

指標一：毛利率健康線 60%
影響股價的變數太多，這就是為什麼第一個看毛利率，因為它代表的是議價權，也是護城河的財務投影。台積電因為製程領先，客戶沒有其他選擇，所以價格是台積電說了算。要是哪天三星或英特爾真的追上來，台積電也得降價保單，這就是所有失去獨占地位的公司的標準動作。

即便降價保了單，還能跟著半導體產業成長，營收數字很漂亮，但那只是用量的成長，掩護單價的下滑。成熟製程就是前車之鑑，28 奈米當年各家都做得出來之後，報價一路往下殺，走的就是這個劇本。

我的判斷規則是毛利率連續兩季走弱才算訊號，匯率、折舊、新廠加入都會讓單季毛利率跳來跳去，所以我會看連續兩季，這就可能會形成趨勢。

指標二：Q3 指引與 2027 年資本支出的方向
這次 Q2 毛利率沒什麼意外的話，很高機率會過關，市場要更新的是未來指引：Q3 給多少？資本支出往 2027 年是繼續增加還是開始減少？資本支出是公司拿真金白銀投票，錢砸下去的方向騙不了人。

指標三：長期成長指引
台積電每年會給未來五年營收年複合成長率的指引。如果公司哪天主動下修這個數字，注意，這跟毛利率單季走弱是完全不同性質的事，那是公司自己告訴你：結構變了。然後一個消息分類的原則：全部以法說、財務指引、官方公告為準。新聞標題不算數，名嘴解讀更不算數。

舉個例子，川普講「台積電亞利桑那要擴廠一倍」，這句話是政治話語，在台積電自己開口證實、寫進資本支出計畫之前，它對你檢查清單的影響是零。這不代表它不重要，只代表它還不到「需要檢查」的等級。等公司證實了，它才從新聞變成數據。

台積電法說會後加碼觀察期

假設 7/16 當天三個指標你都看完了，全過。原本就打算加碼的人，接下來怎麼做？你可以觀察法說會後 10 個交易日的股價變化。

理由是前面講的三個因素現在同向。7 月場次歷史最弱、預期墊在頂標、會前已經先跌一段，三個加起來，法說後一到兩週出現整理的機率高於歷史平均。所以不必急著法說當週衝進場，你有一個窗口可以等相對好的價位。

如果你是長期看好台積電，目標是買到幾十張甚至上百張的操作規則：出現比法說當天更低的價位，就分批執行你原本的加碼計畫。

那如果10 個交易日走完，都沒等到更低的價位，擔心像 2026 年 4 月那樣直接噴上天，就按原計畫執行，不要再等了，不追求完美點位。4 月的教訓就是，等整理的人被甩掉之後，通常會轉念成「等它跌回來我一定買」，然後一路等到懷疑人生。

這件事的性質我要講清楚：這是加碼順序的微調。押注是「我認為會跌所以先出場」，微調是「反正都要買，把買的動作往後挪十天，換一個等到更好價位的機會，等不到也沒損失」。前者在賭方向，後者只是安排順序。我沒有在預測法說後會跌，差別就在這裡。

但想要藉由買低賣高獲利極大化的風險就是，賣飛，之前提醒過大家很多次，在AI大行情的現在，短期套牢的風險遠低於賣飛錯過翻倍行情。你也可以眼睛一閉，反正有錢就買，再跌再買，我是覺得一般散戶，不是業內或全職操盤的，大方向掌握好，抓大放小就好，不用把自己逼死。

整理追求極大化獲利要觀察的三個時間點跟三個動作

7/10 先看六月營收，如果偏弱，就把「利多出盡」的機率調高，法說當週更沒有急著進場的理由。如果衝高，預漲劇本重新上桌。當然，也許六月營收一出來，真的偏弱的話，市場又會預判，所以會提前下跌，反而法說會行情走一個先跌後漲。

7/16 法說當天，確認毛利率有沒有站穩 60% 健康線之上，Q3 指引和 2027 資本支出的方向。長期成長指引有沒有變化。三個都過關，長抱理由完整無缺，當天股價愛怎麼跌就怎麼跌，跌了反而要開心有機會撿便宜。

觀察期拉長到法說後第 10 個交易日，等到更低的價位就分批買，沒等到就照原計畫加碼，不糾結。

這套「先寫好檢查項目、再面對事件」的順序，能用的地方遠遠不只台積電，任何你打算抱三年以上的股票都適用：先寫下什麼數字變壞你才走，再去面對每一次財報。多數人被洗出場的時候，公司其實好好的，問題出在他從來沒寫下來自己到底在看什麼，所以盤面一紅一綠，心就跟著跳。清單寫好了，法說會就從賭場變回它本來的樣子，一場例行檢查而已。

如果AI泡沫破裂，台積電股價會跌多少

雖然台積電營收分類裡面不是100%來自於AI，甚至台積電自己對 AI加速器的定義很窄，只有資料中心用的 AI GPU、AI ASIC、HBM controller 才算。2025 Q4 平台別：HPC 55%、智慧型手機 32%、IoT 5%、車用 5%，手機（主要是蘋果單）都不算 AI、HPC 也不完全等於 AI。

2025 全年 AI 加速器佔總營收約 18-19%，2026 年往前推：公司上修AI晶片會在未來五年，每年成長55%左右，總營收成長 30%以上，推算 2026 AI 加速器佔比約 22-25%。所以按營收，AI 只有兩成多，不是 100%。

但這只佔營收兩成多的 AI 如果爆掉，台積電股價卻可能跌四成以上，這就是獲利與本益比同時往下掉的「戴維斯雙殺」（Davis Double Pay）概念，對台積電的打擊會是毀滅性的。

第一是殺獲利預期。AI 晶片佔營收約 22-25%，但幾乎是全部的「成長」了，因為非 AI 部分只長 10% 左右。AI 熄火，市場對台積電的預期從「年增 30%+、2028 EPS 182」直接改寫成「年增個位數」，而且就是 AI 產能排擠效應，帶出了 67% 的毛利率，AI 需求消失，連存量獲利率都會回吐一段。

第二殺估值。現在的25 倍本益比買的是那條每年55%成長的 AI CAGR，成長故事斷掉，市場給的是成熟代工廠的 13-16 倍。2022年殺下來在10月的時候，台積電本益比只有15倍不到。

所以戴維斯雙殺會變成：EPS 預期砍兩成 × 本益比從 25 壓到 15，就是 -40% 到 -50%，跟 2022 直接暴跌46%差不多。如果AI泡泡破掉，對台積電股價影響就真的是毀滅性的，腰斬不過分。

本文轉載自《玩股網》，內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

關鍵字： 台積電台股法說投資

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