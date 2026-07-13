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上半年已有642艘船脫離巴拿馬籍　遭中國檢查與扣押巴籍船達437艘

▲業者估上海港解封後要花一個月時間才能恢復正常。（圖／翻攝自中國港口網）

▲因中國大陸密集對巴拿馬型船，安全檢查。今年上半年已有642艘船脫離巴拿馬籍。（圖／翻攝自中國港口網）

記者張佩芬／台北報導

今年2月巴拿馬政府撤銷香港長江和記實業旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的運營權後，中國大陸開始反擊行動，密集對巴拿馬籍船進行安全檢查，上半年遭檢查與扣押的巴籍船達多達437艘，而脫離巴拿馬籍的商船更高達642艘，海運界高階指出，這場中、美、巴之間的政治角力，航商是能避就避，畢竟一艘船每日成本價動輒上萬美元。

今年2月以來，中國已在其港口扣押了473艘懸掛巴拿馬國旗的船舶，超過了2025年全年的扣押總數256艘。巴拿馬政府將在本月16日派代表團前往中國大陸交涉。

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根據克拉克森研究公司世界艦隊登記冊的數據，今年上半年有642艘船隻脫離巴拿馬籍，同期僅有150艘船註冊為巴拿馬籍，淨流出492艘。

脫離巴拿馬籍的船隻在今年第二季快速加高，4月共86艘船離開，5月150艘，6月266艘，合計502艘，佔上半年總數的78%。英國勞氏名單情報也發現了相同的趨勢，6月有264艘船脫離巴拿馬籍，被形容是近20年來未見的大規模權宜籍船外流。

克拉克森的數據顯示，更換船籍的船隻，以中國大陸最多，佔所有轉籍船的37%。另外有18艘與香港船東有關聯；日本以81艘船隻排名第二，佔總數的13%；新加坡緊隨其後，擁有35艘船；與台灣相關的船東則有34艘；希臘和南韓船東分別轉了32艘和31艘船，土耳其和阿拉伯聯合大公國各有24艘。

由於中國是大宗物資最大進口國，因此散裝船與油輪受到的影響最大。業界分析，中國大陸要扣押船隻也是要「師出有名」，因此管理採取高標準的船公司不會擔憂船隻被扣留，較次級船才會有被扣留危險。另船隻遭扣留除了金錢損失，船期準確率與公司信用也到受到影響。

目前登記在巴拿馬的船隻約有8千多艘，是全球第二大權宜籍船登記國，今年上半年遭扣留比例約8%。名列第一的權宜籍船國是賴比瑞亞。

脫離巴拿馬的船隻主要轉往馬紹爾群島、巴哈馬與賴比瑞亞，其中馬紹爾群島獲得的比例最高，共有104艘船隻，約佔總數的16%；巴哈馬獲得97艘船隻，佔15%，賴比瑞亞獲得64艘，佔10%。另瓦努阿圖接收了45艘；開曼群島27艘，新加坡則有25艘；香港和南韓分別獲得23艘和20艘船隻。

關鍵字： 上半年642艘船脫離巴拿馬籍中國扣押437艘

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