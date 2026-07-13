台積電漲45元至2460　台股漲逾786點收復46K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股颱風休市後恢復交易首日，反應美股4大指數全面收漲，今（13日）以45500.32點開出，指數大漲145.71點，漲幅0.32％。隨後指數進一步上漲789.56點至46144.17點，收復4萬6千點大關。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2460元，漲幅1.86％；鴻海（2317）上漲4.5元至242元；廣達（2382）上漲3.5元來到377元；長榮（2603）下跌0.5元至194元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲149.6點或0.29％，收在52637.01點；標準普爾500指數上漲31.75點或0.42％，收7575.39點；那斯達克指數上漲74.72點或0.29％，收在26281.61點；費城半導體指數上漲7.16點或0.06％，收12967.16點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|52637.01
|▲149.6
|▲0.29%
|S&P500
|7575.39
|▲31.75
|▲0.42%
|NASDAQ
|26281.61
|▲74.72
|▲0.29%
|費城半導體指數
|12967.16
|▲7.16
|▲0.06%
資料來源：證交所
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