大立光飆漲停　本土投顧目標價喊上5643元

▲大立光。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

光學鏡頭龍頭大立光（3008）受惠高階智慧手機鏡頭升級與共同封裝光學（CPO）布局題材，股價強勢攻上漲停，上漲395元來到4345元。本土投顧最新出具研究報告指出，看好高階鏡頭規格持續提升，加上光通訊FA（Fiber Array，光纖陣列）產品具備技術優勢，維持「買進」評等，並將目標價上調至5,643元。

本土投顧表示，大立光第二季財報符合預期，單季營收136.7億元，毛利率49.4%、營益率37.7%，均略優於預估。其中，營業利益較預期高出約2%，每股稅後純益（EPS）35.7元，主要因業外匯兌損失及稅率較高，使獲利略低於原先估計。

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展望後市，本土投顧認為，高階智慧手機鏡頭升級趨勢不受景氣波動影響，蘋果客戶將於2026年持續導入可變光圈鏡頭，iPhone 18有望擴大導入光學升級規格；2027年新機更可望全面採用潛望式鏡頭模組，帶動鏡片數增加及遠距拍攝解析度提升，進一步推升產品單價與獲利能力。

除手機鏡頭外，本土投顧也看好大立光跨足光通訊市場的發展。報告指出，大立光積極投入共同封裝光學（CPO）關鍵零組件FAU（Fiber Array Unit）開發，其中包含光纖陣列（FA）及平行微透鏡陣列（PMLA）等產品，目前以FA產品量產進度最快。

本土投顧分析，FA產品製程最重要的技術門檻在於Alignment（精密對位），而大立光在精密對位技術具備深厚基礎，加上可自行建置自動化設備，有助提升量產效率並降低人力需求。依目前規畫，若客戶驗證順利，今年9月底可望完成產線建置，但考量客戶導入時程，預估最快2028年才會開始明顯挹注營收，占比約1%至2%。

本土投顧指出，大立光長期深耕精密光學製造，跨入光通訊市場可望延續其精密對位與多鏡片組裝技術優勢，雖然短期營收仍以智慧手機鏡頭為主，但光通訊布局將成為中長期成長動能。

基於高階手機鏡頭持續升級、新機規格推進，以及光通訊業務帶來的長線成長潛力，本土投顧預估，大立光2026、2027年營收將分別達679億元、722億元，年增11%及6%；EPS則上看197元及209元，並以2027年獲利給予27倍本益比，將目標價調升至5,643元，維持「買進」評等。

