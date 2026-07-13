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環球晶漲停刷天價！千金股爆逾3萬張排隊買　美光5億美元長約激買氣

▲中美矽晶，中美晶，環球晶圓，環球晶。（圖／翻攝自Google Maps）

▲環球晶圓。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／台北報導

環球晶（6488）日前宣布，將與全球記憶體大廠美光科技（Micron Technology, Inc.）深化長期策略合作關係，並就長期供應合作及相關合作架構達成合作意向，此次合作預計包含由美光提供5億美元之策略性資金支持，以支援雙方長期合作，今日環球晶也飆漲停，上漲135元來到1485元，更有逾3萬張排隊等買。

雙方規劃透過10 年期長期供應協議（Long-Term Agreement, LTA），建立長期合作架構，相關合作內容將依雙方後續協議及相關程序推動。由環球晶圓依據客戶長期需求，供應穩定且具韌性的先進半導體矽晶圓。本合作亦有助於環球晶圓進一步強化美國在地製造能力，支持美國半導體產業鏈對關鍵材料之長期需求。

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美光科技資深副總裁暨採購長 Ben Tessone 表示，確保關鍵材料的穩定供應，對於支持美光的長期成長與技術藍圖至關重要，美光與環球晶圓的策略合作夥伴關係，展現了雙方致力於強化美國半導體生態系的共同承諾、同時提升關鍵製造材料的供應保障，並推動支援未來技術進步所需的長期創新能力。

隨著 AI 與高效能運算（HPC）相關應用快速發展，資料中心及雲端基礎建設對先進記憶體與半導體元件的需求持續提升，成為半導體產業的重要長期成長動能，並加速提升半導體使用量。環球晶圓作為全球前三大半導體矽晶圓供應商之一，產品組合涵蓋拋光矽晶圓、磊晶晶圓、SOI 晶圓、FZ 晶圓及化合物半導體材料等多元晶圓產品，可支援不同尺寸、技術平台與先進半導體應用需求。憑藉完整的產品組合與半導體矽晶圓製造能力，環球晶圓持續掌握AI 時代帶動之半導體產業長期成長機會，與客戶共同創造長遠價值。

另一方面，半導體產業對關鍵材料供應穩定性、區域供應能力及先進晶圓製造能力的重視亦日益提高。環球晶圓營運版圖橫跨亞洲、歐洲與美國，於三大洲、九個國家擁有 18 座生產製造與營運據點。透過全球製造布局與貼近客戶需求的在地供應能力，環球晶圓得以依據不同市場與客戶需求，提供更具韌性、彈性及就近供應優勢的支持。本次與美光深化合作，亦展現環球晶圓區域供應策略與先進晶圓製造能力獲得國際級客戶信賴，並凸顯公司在供應鏈重組與半導體在地化趨勢下的長期策略價值。

環球晶圓是目前唯一參與美國晶片法案 （CHIPS for America Program）且可在美國本土生產涵蓋先進12吋晶圓的半導體矽晶圓供應商，位於美國德州的GlobalWafers America不僅是美國首座具備一貫製程的12吋先進半導體矽晶圓製造基地，也是公司強化美國在地製造先進半導體晶圓的重要投資。透過本次合作，環球晶圓將進一步支援美光目前及未來世代先進記憶體產品所需之矽晶圓供應，並助力提升美國半導體生態系之在地關鍵材料供應能力。

環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭表示：「我們很榮幸能與美光深化長期策略合作，共同支援 AI 時代先進記憶體需求成長，以及半導體產業關鍵材料的穩定供應。此次合作展現環球晶圓持續以穩健投資、技術實力與高品質產品支持客戶長期發展的承諾，並與客戶攜手促進提升美國半導體供應鏈韌性。未來，環球晶圓將秉持客戶導向與長期夥伴精神，與全球產業夥伴共同推動半導體供應鏈穩健發展。」

關鍵字： 環球晶

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