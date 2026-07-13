台塑4寶3檔亮燈漲停！　南亞業績亮眼爆2萬張委買排隊搶進

▲台塑四寶半年報報喜，股價群起攻堅。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑四寶第二季獲利表現搶眼，尤其南亞（1303）挾著電子材料、轉投資南亞科（2408）、南電（8046）挹注，上半年賺進逾半個股本，今（13）日跳空漲停199.5元開出，開盤逾1小時仍有超過2萬張委買單在線排隊等入手，集團股台塑（1301）、台化（1326）開高走高直奔60.2元漲停價，台塑化（6505）漲幅逾9%，最高來到64.2元。

台塑四寶上半年合計獲利衝破千億元，為1084.53億元，南亞第二季電路板領域的全系列材料，包括玻纖布(絲)、銅箔、銅箔基板、ABF載板等，上、下游全面性供應緊俏，電子材料產品整體獲利大增，而EG等化工產品轉虧為盈，加上轉投資台塑化、南電、南亞科業外挹注，上半年大賺逾半個股本，每股稅後盈餘（EPS） 5.17元，創下歷年新高。

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挾著第二季獲利好表現，南亞跳空鎖住199.5元漲停價位，可望挑戰7月2日200元新高價位。

中東地區約有15%石化產能受損，俄羅斯煉油廠遭受烏克蘭攻擊，煉油產能下滑，供需結構改善，有利油品、塑化產品的價格，下半年利差高於今（2026 ）年初美伊戰前水準，本土券商投顧看好，台塑化、台塑及台化之營運表現，預期台塑、台塑化、台化三家公司目標價分為70元、70 元，以及65元。

南亞領頭攻堅，台塑四寶其他三家公司展開強勁攻勢，台塑跟進亮燈漲停，站上58元五日線反壓，台化漲停雖然打開，仍力守五日線之上，台塑化漲幅逾9%。

