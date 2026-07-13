台新證下單App短暫出包　用戶崩潰喊「登都登不進去」

▲台新新光金旗下台新證券再爆下單App出包。（圖／記者林潔禎攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股颱風假休市後今（13）日恢復正常交易，早盤一度漲逾800點，不過台新新光金（2887）旗下台新證券下單App「行動達人」爆出包，用戶崩潰喊「登都登不進去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台股反彈，台新證券下單App又出包。（圖／讀者提供）

《ETtoday新聞雲》追查，台新證券至截稿前公司官網、證交所皆未針對電子下單交易有系統異常做出公告，用戶登入時只有「3005：系統繁忙請稍後再試」的對話框，但為何無法登入系統，至今仍無法理解。

據了解，台新證券行動達人App在今日開盤前20分鐘登入系統異常，有投資人在threads上崩潰喊「登都登不進去」、「9點到現在9點20還打不開，氣到不行」、「又出包」。公司則表示，目前系統已恢復正常，登入問題約數十分鐘排除，實際原因仍在釐清中，將會盡快說明。

11：01發稿，12：49更新台新證回應

台新證券今（13）日上午9時03分「台新行動達人」及「好富投」APP發生客戶登入或下單時有無法登入或系統反應緩慢情事，公司於第一時間啟動應變機制，建請投資人改使用「台新Phone EZ」或「Woojii」APP，亦可洽所屬營業員協助交易，以降低交易影響；同時，亦緊急調修異常系統，約於上午9時40分恢復正常運作。對於客戶所造成不便，台新證券深表歉意，亦將維護客戶應有之權益！