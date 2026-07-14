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小資族每月1000元值得投資嗎？專家揭長期複利　20年差距超有感

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊智雯／綜合報導

ETF投資近年蔚為風潮，不少剛開始理財的小資族都有同樣疑問：「每個月只有1000元值得投資嗎？是不是至少要3000元、5000元，長期累積才看得出成果」，社群平台上也經常出現類似討論，有人認為本金太少，不如先存一筆錢再進場；也有人認為，愈早開始、愈早累積時間，才是投資最大的優勢，究竟每月該投入多少才合適？許多理財專家都提過，決定長期資產成長的關鍵在於能持續投資，並讓時間發揮複利效果。

以年化報酬率8%進行試算，若每月定期定額投入1000元、持續20年，累積資產約可達59萬元；若每月投入3000元，約可累積178萬元；每月5000元則有機會累積接近300萬元，雖然每月僅相差2000元，但經過20年的複利累積，最終資產差距可能超過百萬元，與其糾結「本金太少有沒有用」，更重要的是依照自身能力建立固定投資習慣，並隨著薪資成長逐步提高每月投入金額。

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富達投信在「時間超能利」專題中指出，長期投資最大的優勢並非精準抓到最低點，而是透過持續投入建立投資紀律，當市場震盪甚至下跌時，定期定額反而能以不同價格分批買進，有助於平均持有成本，並讓時間與複利逐步累積資產，富達投信也提醒，市場愈低迷，愈不應輕易停止扣款，持續投入才能累積更多基金單位，待市場回升後，有機會享受複利帶來的成果。

此外，台北富邦銀行「理財小學堂」整理國際資產管理公司Vanguard的研究指出，若手中已有一筆可長期投資的閒置資金，從歷史統計來看，單筆投入的績效勝率高於定期定額；但對多數一般投資人而言，定期定額最大的優勢，在於能降低一次進場的心理壓力，避免因擔心買在高點而遲遲不敢投資，也更容易長期持續執行投資計畫，因此，不少專家都認為，建立穩定扣款紀律，比試圖預測市場高低點更重要。

許多投資人最大的問題並非本金不足，而是在市場上漲時停止扣款、下跌時急著停損，導致中斷原本的投資計畫，對剛開始存ETF的小資族而言，不必一開始就追求每月5000元甚至更高金額，若能從1000元、3000元開始養成固定投資習慣，再隨著收入增加逐步提高投資金額，時間與複利累積的效果，往往比短期頻繁進出市場更能創造長期財富。

關鍵字： 小資族複利差距

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