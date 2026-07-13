無人機條例拼審查闖關　雷虎帶飛5檔航太軍工股漲停

▲無人機條例將審查，雷虎高飛創天價。（圖／雷虎提供）

記者巫彩蓮／台北報導

立法院經濟、外交及國防、財政三委員會將於周四（16日）召開聯席會議，併案審查無人機條例草案，激勵無人機、航太軍工漲勢，雷虎（8033）再創249.5元漲停價歷史新高，漢翔（2634）、晟田（4541）、千附（8383）、事欣科（4916）等四檔同刷漲停，長榮航太（264）創下258元新高價位，漲幅逾9%。

立法院5月三讀通過軍購特別條例時，刪除無人機、無人艇等項目，行政院為持續推動國防自主無人載具發展，通過《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃編列總額上限2100億元特別預算，國民黨團於6月底提出《國防自主無人載具科技發展及採購條例》草案，規劃六年共編列2400億元。

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周四將召聯席會進行國民黨團草案審查，也為無人機族群添多頭攻勢添柴火，雷虎上半年合併營收8.27億，年增9.6%，推動無人機全球布局，美國國防部無人機優勢計畫預計投入11億美元，其中第一階段3萬架，雷虎和美國合作的廠商取得1520架訂單，目前已進入生產出貨階段，陸續貢獻營收，今日股價再創249.5元新天價。

漢翔累計上半年營收約167.83 億元，年增7.04%，上半年斬獲128億元新訂單，當中以航空發動機需求最為強勁，受到雷虎激勵，今日開高走高，鎖住63.8元漲停價位。

