總是存不到錢！美研究揭財富安全不是薪水高低　小額儲蓄立大功

▲有固定儲蓄習慣比一次存大筆金額，更有助於長期財務安全。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者楊智雯／綜合報導

每到月底，不少上班族總會感嘆「薪水一下就花光」、「明明沒有亂買，存款卻一直沒增加」，甚至把存不到錢歸咎於收入不夠高。社群平台上也常出現「月薪5萬元還是存不了錢」、「到底要賺多少才存得到第一桶金」等討論，不過，美國一項研究發現，影響財務安全的不只是收入高低，而是有沒有養成固定儲蓄習慣，才是左右財務穩定的因素。

美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）發布《Perceived Financial Preparedness, Saving Habits, and Financial Security》研究，分析「收支平衡調查」資料，探討民眾的儲蓄習慣、緊急預備金及財務安全之間的關係，研究發現，無論屬於哪一種收入族群，平時沒有固定儲蓄習慣的人，相較於有儲蓄習慣者，更容易在過去一年出現繳不出帳單、支付生活開銷困難等情況。

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研究也指出，許多人認為自己需要一筆足以應付突發狀況的緊急預備金，但實際存款卻與理想金額存在明顯落差，當「緊急預備金不足」與「沒有儲蓄習慣」同時發生時，受訪者更容易感受到財務壓力，甚至認為自己的生活完全被金錢問題主導，如果再遇到失業、生病或收入中斷等財務衝擊，支付帳單及日常開銷的困難也會更加明顯。

美國消費者金融保護局因此推動「Start Small, Save Up（從小額儲蓄開始）」，鼓勵民眾不要等到薪水變高才開始存錢，而是先建立固定儲蓄習慣，即使每月只存下一小筆金額，也有助於逐步累積緊急預備金，提升面對突發狀況的能力，研究認為，持續建立儲蓄行為，比一次存下大筆金額，更有助於長期財務安全。

18世紀美國著名的思想家、政治家、科學富蘭克林曾說「如果想變得富有，不僅要懂得賺錢，更要懂得存錢」他也提出另一句廣為流傳的理財觀念：「如果你懂得花得比賺得少，就等於擁有了點金石」，點出累積財富的關鍵，不在於收入高低，而在於是否養成量入為出的習慣。