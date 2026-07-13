挖掘全球AI產業贏家　復華00409A於 8／12開募

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

繼聚焦台股的主動復華未來50（00991A）繳出亮眼成績單之後，復華投信再推出主動復華全球50（00409A），鎖定全球50檔產業贏家個股，預計8月12日起開募。

為協助投資人在全球AI快速演進的時代中，發掘受惠AI紅利的大型權值股，以及極具潛力的非AI供應鏈股票，復華投信未來系列主動式ETF再添利器，最新推出00409A擴大投資範疇拉廣度跟深度。

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特別的是，00409A為國內首檔採用1位核心經理人搭配2位協管經理人的主動式ETF，50檔成分股布局採雙引擎架構，核心配置預計30～35檔；增強動能配置預計10～20檔，預計8月12日開募。

復華投信指出，AI時代常常是贏家大贏並成為全球大型權值股，然而AI產業變化速度愈來愈快，投資決策不再只是單一經理人的戰場，透過研究團隊的廣度、深度及速度，進一步主動發掘未被發現或被誤解之長線好股票。

復華投信表示，除了科技業，包括有能力投資AI、利用AI，以改變生意模式、強化競爭力的企業，例如金融業、軍工產業、機器人，與製藥業等，將成各行各業的領導者，並提供市場投資機會，透過研究團隊分工合作，進一步提高投資勝率。

