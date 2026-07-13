文組生「靠8秘訣」拚到年薪300萬！過來人點頭：往錢多的方向走

▲文組畢業生分享高薪心得。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人選擇職業時，都希望能拚高薪，可以早日達成財富自由的目標，一名文組出身的網友，靠自己的努力拚到年薪300萬元，並分享8個訣竅。粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」轉發文章，看過很多高新聞組前輩的分享，大家的觀念都差不多，最重要的一點是「往錢多的產業跟職位走。」

粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」貼出一張截圖，一名年薪達300萬元、文科背景的網友，整理出8項一路走來的工作心得，建議有意提高收入的人，應朝薪資較高的產業及職位發展，是否畢業於相關科系並非唯一條件，但非本科出身者需要比其他人投入更多努力，有空閒時間就應持續進修。

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持續進修加強外語 第二外語更加分



網友也提到，建議至少具備一種外語能力，如果能再掌握第二外語會更好。進入職場後，他也提到「教學相長」，不應倚老賣老。其他建議還包括做好情緒管理及向上管理，並培養說故事的能力，第8點則是，有時運氣很重要。底下有網友補充第九點，廣結善緣、累積人脈。

向上管理、說故事都重要



粉專轉發貼文後表示，「有的時候在網路上看到一些高薪文組前輩的分享，基本上一路走來，大家的觀念都差不多，第一條就是最重要的」。

貼文一出，網友留言，「會講故事的優勢太多了，可以讓公司清楚了解自己的思緒，讓公司照著自己規劃的策略走；在帶領團隊時，會講故事，可以幫團隊爭取到更多資源」、「簡言之就是專業、態度及溝通能力」、「工作後的運氣在哪兒？來自於我們選擇及努力的累積，越多人認可我們的努力，運氣可能就會越好」、「以前老師有講過一句話：跑錯方向，跑再怎麼快都一樣輸人」。