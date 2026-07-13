台股虎頭蛇尾！僅收漲25點　台積電收今日最低2440元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開高走低，加權指數盤中一度大漲逾900點，但終場上漲25.91點，以45380.52點作收，漲幅0.06％，成交量1兆零257.16億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲145.71點開出，指數開高走高，盤中最高達46330.91點，最低45272.9點，終場收在45380.52點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2440元，漲幅1.04％；鴻海（2317）下跌1元至236.5元；聯發科（2454）下跌100元至3825元；廣達（2382）上漲4.5元來到378元；長榮（2603）上漲0.5元至195元。

今天漲幅前5名個股為大立光（3008）上漲395元，漲幅10％；漢翔（2634）上漲5.8元，漲幅10％；全友（2305）上漲3.6元，漲幅10％；承啟（2425）上漲4元，漲幅9.99％；統懋（2434）上漲6.2元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為瑞昱（2379）下跌84元，跌幅10％；富鼎（8261）下跌32.5元，跌幅10％；泰宗（4169）下跌27元，跌幅10％；百容（2483）下跌6.8元，跌幅10％；華新科（2492）下跌46.5元，跌幅9.99％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大立光（3008） 4345.0 ▲395.0 ▲10.0％ 漢翔（2634） 63.8 ▲5.8 ▲10.0％ 全友（2305） 39.6 ▲3.6 ▲10.0％ 承啟（2425） 44.05 ▲4.0 ▲9.99％ 統懋（2434） 68.3 ▲6.2 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 瑞昱（2379） 756.0 ▼84.0 ▼10.0％ 富鼎（8261） 292.5 ▼32.5 ▼10.0％ 泰宗（4169） 243.0 ▼27.0 ▼10.0％ 百容（2483） 61.2 ▼6.8 ▼10.0％ 華新科（2492） 419.0 ▼46.5 ▼9.99％

資料來源：證交所