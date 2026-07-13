台股虎頭蛇尾！僅收漲25點　台積電收今日最低2440元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開高走低，加權指數盤中一度大漲逾900點，但終場上漲25.91點，以45380.52點作收，漲幅0.06％，成交量1兆零257.16億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲145.71點開出，指數開高走高，盤中最高達46330.91點，最低45272.9點，終場收在45380.52點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2440元，漲幅1.04％；鴻海（2317）下跌1元至236.5元；聯發科（2454）下跌100元至3825元；廣達（2382）上漲4.5元來到378元；長榮（2603）上漲0.5元至195元。
今天漲幅前5名個股為大立光（3008）上漲395元，漲幅10％；漢翔（2634）上漲5.8元，漲幅10％；全友（2305）上漲3.6元，漲幅10％；承啟（2425）上漲4元，漲幅9.99％；統懋（2434）上漲6.2元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為瑞昱（2379）下跌84元，跌幅10％；富鼎（8261）下跌32.5元，跌幅10％；泰宗（4169）下跌27元，跌幅10％；百容（2483）下跌6.8元，跌幅10％；華新科（2492）下跌46.5元，跌幅9.99％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大立光（3008）
|4345.0
|▲395.0
|▲10.0％
|漢翔（2634）
|63.8
|▲5.8
|▲10.0％
|全友（2305）
|39.6
|▲3.6
|▲10.0％
|承啟（2425）
|44.05
|▲4.0
|▲9.99％
|統懋（2434）
|68.3
|▲6.2
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|瑞昱（2379）
|756.0
|▼84.0
|▼10.0％
|富鼎（8261）
|292.5
|▼32.5
|▼10.0％
|泰宗（4169）
|243.0
|▼27.0
|▼10.0％
|百容（2483）
|61.2
|▼6.8
|▼10.0％
|華新科（2492）
|419.0
|▼46.5
|▼9.99％
資料來源：證交所
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