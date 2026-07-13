ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股虎頭蛇尾！僅收漲25點　台積電收今日最低2440元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開高走低，加權指數盤中一度大漲逾900點，但終場上漲25.91點，以45380.52點作收，漲幅0.06％，成交量1兆零257.16億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲145.71點開出，指數開高走高，盤中最高達46330.91點，最低45272.9點，終場收在45380.52點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2440元，漲幅1.04％；鴻海（2317）下跌1元至236.5元；聯發科（2454）下跌100元至3825元；廣達（2382）上漲4.5元來到378元；長榮（2603）上漲0.5元至195元。

今天漲幅前5名個股為大立光（3008）上漲395元，漲幅10％；漢翔（2634）上漲5.8元，漲幅10％；全友（2305）上漲3.6元，漲幅10％；承啟（2425）上漲4元，漲幅9.99％；統懋（2434）上漲6.2元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為瑞昱（2379）下跌84元，跌幅10％；富鼎（8261）下跌32.5元，跌幅10％；泰宗（4169）下跌27元，跌幅10％；百容（2483）下跌6.8元，跌幅10％；華新科（2492）下跌46.5元，跌幅9.99％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
大立光（3008） 4345.0 ▲395.0 ▲10.0％
漢翔（2634） 63.8 ▲5.8 ▲10.0％
全友（2305） 39.6 ▲3.6 ▲10.0％
承啟（2425） 44.05 ▲4.0 ▲9.99％
統懋（2434） 68.3 ▲6.2 ▲9.98％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
瑞昱（2379） 756.0 ▼84.0 ▼10.0％
富鼎（8261） 292.5 ▼32.5 ▼10.0％
泰宗（4169） 243.0 ▼27.0 ▼10.0％
百容（2483） 61.2 ▼6.8 ▼10.0％
華新科（2492） 419.0 ▼46.5 ▼9.99％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

推薦閱讀

台積電6月營收4426.8億元再創新高　史上最強Q2順利達標財測

台積電6月營收4426.8億元再創新高　史上最強Q2順利達標財測

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（13）日公佈 2026 年 6 月營收報告，台積電6月合併營收約為新台幣 4,426 億 8,000 萬元 ，較上月增加了 6.2% ，較去年同期增加了 67.9%，創下單月歷史新高。

2026-07-13 13:47
權值4王2檔熄火！台股漲900點全吐回　11檔被動元件摜跌停

權值4王2檔熄火！台股漲900點全吐回　11檔被動元件摜跌停

日韓股漲多回檔打壞亞股多頭情緒，台股今（13日）以45500點開出，指數上漲146點，盤中一度勁揚976點，但因權值股上衝力道減弱，指數隨後漲幅收斂，午盤一度翻黑下跌逾70點。

2026-07-13 12:20
無人機條例拼審查闖關　雷虎帶飛5檔航太軍工股漲停

無人機條例拼審查闖關　雷虎帶飛5檔航太軍工股漲停

立法院經濟、外交及國防、財政三委員會將於周四（16日）召開聯席會議，併案審查無人機條例草案，激勵無人機、航太軍工漲勢，雷虎（8033）再創249.5元漲停價歷史新高日，漢翔（2634）、晟田（4541）、千附（8383）、事欣科（4916）等四檔同刷漲停，長榮航太（264）創下258元新高價位，漲幅逾9%。

2026-07-13 12:04
SK海力士狂殺12%　韓股暫停程式交易再崩7%

SK海力士狂殺12%　韓股暫停程式交易再崩7%

韓國記憶體大廠SK海力士海外存託憑證（ADR）在美掛牌狂飆引爆資金移轉效應，加上美伊情勢利空干擾，SK海力士今（13）日在韓股盤中重挫12%，同具記憶體題材的三星電子也下挫近8%，韓股兩大權值股重挫下，韓國KOSPI指數一度跌到暫停程式交易，至台北時間11點15分左右韓股恢復交易，指數仍跌7%。

2026-07-13 11:37
環球晶漲停刷天價！千金股爆逾3萬張排隊買　美光5億美元長約激買氣

環球晶漲停刷天價！千金股爆逾3萬張排隊買　美光5億美元長約激買氣

環球晶（6488）日前宣布，將與全球記憶體大廠美光科技（Micron Technology, Inc.）深化長期策略合作關係，並就長期供應合作及相關合作架構達成合作意向，此次合作預計包含由美光提供5億美元之策略性資金支持，以支援雙方長期合作，今日環球晶也飆漲停，上漲135元來到1485元，更有逾3萬張排隊等買。

2026-07-13 09:50
大立光飆漲停　本土投顧目標價喊上5643元

大立光飆漲停　本土投顧目標價喊上5643元

光學鏡頭龍頭大立光（3008）受惠高階智慧手機鏡頭升級與共同封裝光學（CPO）布局題材，股價強勢攻上漲停，上漲395元來到4345元。本土投顧最新出具研究報告指出，看好高階鏡頭規格持續提升，加上光通訊FA（Fiber Array，光纖陣列）產品具備技術優勢，維持「買進」評等，並將目標價上調至5,643元。

2026-07-13 09:28
裕民6月營收年增35,52%、H1營收年增26.3%　全年獲利看增五成

裕民6月營收年增35,52%、H1營收年增26.3%　全年獲利看增五成

裕民(2606)今年6月營收為新台幣17.15億元，年增35.52%、月增率6.69%。累計今年1-6月營收為89.05億元，年增26.3%。法人指出，在已擁有獲利的情況下，增加的營收大部分是淨獲利，因此推估裕民今年全年獲利增幅上看50%。

2026-07-13 14:38
台股虎頭蛇尾！僅收漲25點　台積電收今日最低2440元

台股虎頭蛇尾！僅收漲25點　台積電收今日最低2440元

台股今（13日）開高走低，加權指數盤中一度大漲逾900點，但終場上漲25.91點，以45380.52點作收，漲幅0.06％，成交量1兆零257.16億元。

2026-07-13 13:36
家登上半年營收41.8億元、年增22％　看好下半年續強

家登上半年營收41.8億元、年增22％　看好下半年續強

半導體設備廠家登精密(3680）公佈2026年6月營收報告，集團合併營收約為新台幣7.52億元，累積1~6月營收41.8億元，與去年同期34.2億成長22%。家登Q2先進製程載具出貨比重高，為2026奠定高營收成長基礎，在家登全球擴廠及人力擴編支出提升的情況下，有效平衡獲利表現。

2026-07-13 13:31
台新證下單App短暫出包　用戶崩潰喊「登都登不進去」

台新證下單App短暫出包　用戶崩潰喊「登都登不進去」

台股颱風假休市後今（13）日恢復正常交易，早盤一度漲逾800點，不過台新新光金（2887）旗下台新證券下單App「行動達人」爆出包，用戶崩潰喊「登都登不進去」。

2026-07-13 12:49

讀者迴響

熱門新聞

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

國安基金退場清算今開獎　台股護盤勝率近8成

上半年已有642艘船脫離巴拿馬籍　遭中國檢查與扣押巴籍船達437艘

勞退≠勞保！月退休金不是領到老

權值4王2檔熄火！台股漲900點全吐回　11檔被動元件摜跌停

環球晶漲停刷天價！千金股爆逾3萬張排隊買　美光5億美元長約激買氣

SK海力士狂殺12%　韓股暫停程式交易再崩7%

颱風假少賺一根漲停「明天補漲行情來了」？

大立光飆漲停　本土投顧目標價喊上5643元

勞退月領、一次領怎麼選？精算師：月領更省稅

台股虎頭蛇尾！僅收漲25點　台積電收今日最低2440元

台積電法說會行情搶卡位　3指標找加碼時機

台積電6月營收4426.8億元再創新高　史上最強Q2順利達標財測

台塑4寶3檔亮燈漲停！　南亞業績亮眼爆2萬張委買排隊搶進

台積電漲45元至2460　台股漲逾786點收復46K

勞退新制8/1上路　5大改變一次看：月領可反悔

證券業務火熱　3金控H1獲利刷新高

台新證下單App短暫出包　用戶崩潰喊「登都登不進去」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366