裕民6月營收年增35,52%、H1營收年增26.3%　全年獲利看增五成

▲今年上半年海岬型船現貨市場平均日租增幅達68.41%。(圖／取自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

裕民(2606)今年6月營收為新台幣17.15億元，年增35.52%、月增率6.69%。累計今年1-6月營收為89.05億元，年增26.3%。法人指出，在已擁有獲利的情況下，增加的營收大部分是淨獲利，因此推估裕民今年全年獲利增幅上看50%。

裕民今年首季合併營收達38.92億元，年增13.3%，毛利率達32%，稅後純益9.88億元，年增334.9%，EPS1.17元。由於去年首季市場情況不佳，EPS僅0.27元，因此今年首季獲利增幅特別高，不過去年下半年市場大幅好轉，全年來看，法人估獲利增幅在五成以上。

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從運費指數來看，今年上半年波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)均數為2347點，比去年的1290點增長81.94%，海岬型船現貨市場平均日租自去年的19,593美元提高為32,997美元，增幅達68.41%；巴拿馬型船自10,701增為17,283，增幅達61.51%；超輕便型自11,234美元增為16,951美元，增幅達50.89%。

法人分析，中東衝突造成荷莫茲海峽封鎖，相當於1~2%全球運力的散裝船滯留於波斯灣內，並重塑全球LNG、肥料、鋁金屬供應及貿易流向，各國改由向美國購買LNG，美國出口至亞洲LNG需經過巴拿馬運河，造成運河通行費及等待通行時間延長，部分散裝船改繞行南非好望角，有利運力消化。

肥料供應短缺恐影響3Q26穀物採收季，為潛在利空；鋁金屬，原定出口至中東的鋁礬土改道至中國卸貨，增加長水路運輸量。整體來說，中東衝突外溢效應對散裝為正向影響。

運輸需求旺盛，散裝船運價自4月起大漲，裕民主力船型海岬與巴拿馬型船運費漲幅高，3月部分客戶觀望美伊戰爭而暫停運輸，4月起陸續開始回補運輸；另高油價使開發中國家重新增加煤炭發電量，並增加煤炭進口量；南美進入出口旺季。裕民2026年EPS由6.3 元上修至6.6元。裕民去年EPS4.3元。