房屋折舊稅金反變高！前閣揆揪納保法漏洞　轟「納稅人不如動物」

▲前行政院長陳冲批評納保法制度無法保障繳稅民眾的權益。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房子住得越久，理論上應該逐年折舊，房屋稅卻可能不減反增，民眾收到稅單後，甚至不一定看得懂政府究竟怎麼計算。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲直指，《納稅者權利保護法》上路將近10年，納稅人卻幾乎感受不到保障，甚至連課稅理由都可能無從得知，讓他感嘆「納稅人竟不如動物」。

陳冲7月4日出席納稅人權益保護論壇，以「一個謙卑的期待」為題發表演說。他表示，台灣多部法律名稱中都有「保護」二字，包括《消費者保護法》、《動物保護法》及《納稅者權利保護法》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，消費者權益及動物保護議題經常受到社會關注，但最晚通過的《納稅者權利保護法》，三讀至今即將滿10年，民眾卻很少感受到這部法律的存在。

陳冲質疑，台灣人人都是納稅人，納稅人權益卻未受到同等重視，制度保障甚至不如動物保護完整。

他認為，納保法形同虛設的關鍵，可追溯至2016年11月28日立法院審查法案時，加入的一項排除條款。他更將當天發生的事情形容為「1128慘案」。

陳冲指出，納保法原始草案要求，稅捐機關作成課稅處分時，必須以書面說明課稅理由及法律依據，讓納稅人清楚知道政府為何課稅、稅額又是如何計算。

不過，當時財政部代表建議在條文中增加例外規定，明定符合《行政程序法》第97條的情況，可以不必說明理由。這項看似只是補充例外的文字，實際上卻可能讓原本要求政府說明課稅理由的規定失去作用。

依照《行政程序法》第97條，大量作成的同類行政處分，或透過自動化機器作成的行政處分，在特定情況下，可以不記載理由。

陳冲表示，現代政府開出的多數稅單，都是由電腦系統大量製作，如果只因為稅單由自動化系統產生，就可以不必說明課稅理由，納稅人自然難以理解稅額從何而來，更不知道該如何提出異議。

以房屋稅為例，房屋隨著屋齡增加，照理來說應該逐年折舊，但不少民眾卻發現，房子住了10年，房屋稅反而比10年前更高。

此外，20年前購買的房屋，在計算房屋現值時，也可能採用現在的鋼筋、水泥及建築成本。民眾收到稅單後，往往看不懂計算過程，也不知道政府為何認定房屋價值提高。

陳冲指出，當課稅機關不必清楚說明理由，納稅人就無法判斷稅額是否合理，更難提出有效抗辯。這樣的制度，根本談不上保護納稅人。

除了法條存在漏洞，陳冲也點出現行「納稅者權利保護官」制度的矛盾。

依照納保法規定，各稅捐稽徵機關都應設置納保官，負責協助納稅人處理稅務爭議。但納保官本身仍在稅捐稽徵體系內任職，等於一方面要保護納稅人，另一方面又受制於負責課稅的機關。

陳冲形容，這樣的制度可能讓納保官陷入「人格分裂」。除非承辦人員特別有使命感，否則很難期待納保官主動挑戰自己所屬機關的課稅決定。

他比較其他權益保護制度指出，動物保護官有完整的行政體系及升遷管道，中央設有農業部動物保護司；消費者保護官背後則有行政院消費者保護會及消費者保護處支援。

反觀納保官，不僅缺乏獨立機關支援，未來升遷仍多半回到稅捐稽徵體系，難以真正站在納稅人的立場發聲。

陳冲表示，納保法實施近10年，社會上幾乎沒有看到納保官公開替納稅人爭取權益，也反映目前制度難以發揮原本功能。

對此，陳冲提出兩項改革訴求。第一，全面檢討《納稅者權利保護法》，至少應恢復原始立法精神，要求政府作成課稅處分時，必須清楚說明課稅理由及法律依據。

他強調，政府要求人民繳稅，就有義務說明為何課稅、如何計算，這是法治國家最基本的要求。

第二，政府應成立獨立的「納稅人權益保護署」，且不能隸屬於稅捐稽徵機關，讓納保官脫離課稅單位，真正替納稅人處理爭議。

陳冲認為，唯有讓納稅人與課稅機關達到資訊對等、權利對等，才能避免不當或違法課稅，讓民眾不再只是被動收到一張看不懂的稅單。

他也表示，過去政府經常以「財政困難、共體時艱」為由積極籌措財源，但近年政府稅收已連續多年高於預算數，主管機關的課稅思維也應隨時代調整。

在政府整體財政相對穩健的情況下，稅務機關更應站在民眾角度處理課稅問題，讓制度變得更加「taxpayer friendly」，也就是對納稅人更加友善。