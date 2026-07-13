景氣有起伏「工作怎麼選」才安心？永慶房屋逆勢加薪、展店　打造安心職涯環境

財經中心／綜合報導

近期房市受到政策調控與市場觀望氛圍影響，不少房仲業者選擇縮編人力、放緩展店腳步，以降低營運成本。然而，「房仲第一品牌」永慶房屋卻選擇持續投入人才發展，不僅2026年上半年於雙北市新開設2家門市，穩步朝雙北350店目標邁進，更同步調升總部行政與後勤體系薪資，持續優化第一線業務制度，希望打造更具安全感、更有成長性的職涯環境。

永慶房屋表示，企業競爭力不只是短期業績的表現，更取決於是否擁有穩定的人才團隊、完善的制度，以及持續創新的能力。唯有在景氣充滿挑戰時，仍願意投資人才，才能累積下一波成長動能。

人才不是成本 而是企業最重要的競爭力

▲永慶房屋宣布總部行政與後勤體系加薪，展現集團營運的雄厚底氣。

近年來，企業面對缺工與人才競爭，不少公司開始重新思考「人才」在企業中的角色。永慶房屋認為，人才不只是營運成本，更是企業最重要的競爭力，因此除了第一線經紀人員，也持續投資總部行政與後勤團隊。

永慶房屋總經理吳良治表示，行政、資訊、人資、教育訓練等後勤團隊，是支撐第一線服務的重要力量，也是公司持續展店、推動AI科技、優化服務流程不可或缺的核心角色。

「一個好的服務體驗，來自前線與後勤共同合作。」吳良治表示，透過優化薪酬制度提升人才留任率，不只是加薪，更是打造穩健組織、強化企業韌性的長期策略。

他指出，永慶房屋近年持續逆勢展店、推動數位轉型，背後依靠的是完整的團隊合作。穩定的後勤體系能提供第一線更即時的行政支援、更完善的教育訓練及更高效率的科技工具，讓經紀人員能專注服務客戶，也形成「後勤支援前線、前線帶動企業成長」的正向循環。

用制度降低職涯不確定性 打造安心發展環境

▲永慶房屋用制度降低新人進入房仲產業的不確定性，提供業務新人首年72萬收入保障。

除了後勤團隊，永慶房屋也持續優化第一線人才制度，希望降低新人進入房仲產業的不確定性。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，許多人對房仲工作的印象，仍停留在沒有底薪、沒有客戶、凡事只能靠自己的刻板印象，因此不少有潛力的人才遲遲不敢投入。

為協助新人快速站穩腳步，永慶房屋全面導入「一對一師徒制」及「團隊專業分工模式」，從開發、帶看、議價到成交，都有師父與團隊共同協作，讓新人不用獨自摸索，而是透過制度與團隊累積專業能力，降低轉職初期的壓力與挫折。

在薪資制度方面，永慶房屋提供業務新人首年72萬元收入保障，保障期後每月收入保障最低4萬元起，底薪最高可達7.5萬元，另有業績獎金制度，希望讓同仁在建立客戶基礎的同時，也能安心投入學習與成長。

科技賦能人才 讓工作更有效率、更有品質

▲永慶房屋採團隊合作、專業分工，共同完成客戶託付，翻轉房仲服務模式。

除了完善制度，永慶房屋近年也積極透過科技提升工作效率。永慶自主研發的「AI智能教練」系統，結合大數據分析與行為模型，每日協助經紀人規劃工作重點、安排優先順序，引導新人掌握工作節奏，不僅提升學習效率，也降低無效工時，讓科技真正成為提升專業能力的助力。

此外，永慶房屋也提供月休最高10天的彈性排班制度，希望協助同仁兼顧工作與生活，翻轉外界對房仲產業高工時、高壓力的既有印象，打造更健康、更具永續性的工作環境。

投資人才 就是投資企業的未來

面對市場變化，永慶房屋相信，真正能支撐企業長期發展的，不只是短期業績，而是持續累積的人才、制度與創新能力。從持續展店、行政與後勤加薪、第一線收入保障、AI科技導入，到完整的人才培育制度，永慶房屋希望建立一個讓員工安心發展、持續成長的職涯環境，也讓企業在市場變化中持續保有競爭優勢。

未來，永慶房屋將持續深化人才培育、科技創新與組織發展，打造兼具穩定性與成長性的企業文化，吸引更多優秀人才加入，共同為消費者提供更專業、更安心的購售屋服務，也持續為房仲產業的人才發展樹立新的典範。