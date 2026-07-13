台股腳軟！外資連7砍進出前10大一文看　友達慘遭倒貨逾10萬張

▲外資今大舉調節友達逾10萬張。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
南韓股市再度上演大怒神戲碼，壓抑今（13）日台股多頭反攻氣勢，高低來回震盪千餘點，終場以小紅作收，未能收復45980點月線大關，而外資調節195.77億元，連七賣超，友達（2409）遭到外資重砍10.6萬多張，高居單日賣超第一名個股。
記憶體龍頭SK海力士於上周五（10日）完成那斯達克ADR掛牌作業，今日套利賣壓出籠，股價重挫，南韓股市今日終場大跌8.95%，日股跌幅1.92%，日、韓兩大主要亞洲股市挫低，削弱台股攻勢，終場上漲25.91點或漲幅0.057%，以45380.52點作收，成交金額為1.02兆。
根據證交所統計資料顯示，外資賣超195.77億元，累計七日交易日賣超金額3517.23億元；投信買超約96.09億元；自營商賣超110.98億元，當中自行買賣部分賣超19.64億元，避險操作賣超91.34億元，合計三大法人賣超210.66億元。
今日外資賣超前十名個股、張數，分別為友達10萬6993張、台企銀（2834）3萬1523張、南亞科（2408）2萬9028張、英業達（2356）2萬6602張、遠東新（1402）1萬8748張、台新新光金（2887）1萬8594張、中鋼（2002）1萬6914張、亞泥（1102）1萬6143張、陽明（2609）1萬4536張、華邦電（2344）1萬3660張。
今日外資買超前十名個股、張數，分別為長榮航（2618）5萬8019張、中信金（2891）4萬1021張、友訊（2332）2萬2426張、華航（2610）2萬1428張、臻鼎-KY（4958）2萬1044張、漢翔（2634）1萬5428張、上海商銀（5876）1萬2298張、聯強（2347）1萬1472張、合庫金（5880）1萬0121張、台灣大（3045）9723張。
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