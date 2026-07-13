SK海力士、三星重摔拖累台日韓股市 老謝驚喊：槓桿折斷

上周五（10日）台股因颱風假休假一天，市場預期，今（13）日將反映美股漲勢，但人算不如天算，南韓股市因海力士、三星兩檔記憶體重挫而大跌，擾亂台股反彈步調，今日只是小紅作收，財信傳媒董事長謝金河以「海力士，三星的槓桿折斷了！」撰文。

台股腳軟！外資連7砍進出前10大一文看 友達慘遭倒貨逾10萬張

南韓股市再度上演大怒神戲碼，壓抑今（13）日台股多頭反攻氣勢，高低來回震盪千餘點，終場以小紅作收，未能收復45980點月線大關，而外資調節195.77億元，連七賣超，友達（2409）遭到外資重砍10.6萬多張，高居單日賣超第一名個股。

國安基金神操作！砸122億護盤 退場大賺99.32億元

國安基金護盤漂亮收官！財政部今（13）日公告國安定基金第9次投入122.5億元進場穩定台股，並於今年5月6日完成持股處分，股票買賣加計現金股利後，扣除融資利息及相關費用，最終淨賺99.32億元，護盤期間台股更大漲逾1.2萬點，漲幅達65.59%。

三商壽8／19最後交易 玉山金換股比例小調升

三商壽（2867）公告玉山金（2884）換股合併最後交易日今（2026）年為8月19日，換股比例於玉山金除息基準日後，調整為每1股三商壽普通股換發玉山金0.2596股普通股，之前公告為0.2486股，轉股基準日為9月1日，並將依相關法令向證交所申請於終止上市。

台積電6月營收4426.8億元再創新高 史上最強Q2順利達標財測

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（13）日公佈 2026 年 6 月營收報告，台積電6月合併營收約為新台幣 4,426 億 8,000 萬元 ，較上月增加了 6.2% ，較去年同期增加了 67.9%，創下單月歷史新高。

房屋折舊稅金反變高！前閣揆揪納保法漏洞 轟「納稅人不如動物」

房子住得越久，理論上應該逐年折舊，房屋稅卻可能不減反增，民眾收到稅單後，甚至不一定看得懂政府究竟怎麼計算。前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲直指，《納稅者權利保護法》上路將近10年，納稅人卻幾乎感受不到保障，甚至連課稅理由都可能無從得知，讓他感嘆「納稅人竟不如動物」。

權值4王2檔熄火！台股漲900點全吐回 11檔被動元件摜跌停

日韓股漲多回檔打壞亞股多頭情緒，台股今（13日）以45500點開出，指數上漲146點，盤中一度勁揚976點，但因權值股上衝力道減弱，指數隨後漲幅收斂，午盤一度翻黑下跌逾70點。

家登上半年營收41.8億元、年增22％ 看好下半年續強

半導體設備廠家登精密(3680）公佈2026年6月營收報告，集團合併營收約為新台幣7.52億元，累積1~6月營收41.8億元，與去年同期34.2億成長22%。家登Q2先進製程載具出貨比重高，為2026奠定高營收成長基礎，在家登全球擴廠及人力擴編支出提升的情況下，有效平衡獲利表現。

無人機條例拼審查闖關 雷虎帶飛5檔航太軍工股漲停

立法院經濟、外交及國防、財政三委員會將於周四（16日）召開聯席會議，併案審查無人機條例草案，激勵無人機、航太軍工漲勢，雷虎（8033）再創249.5元漲停價歷史新高日，漢翔（2634）、晟田（4541）、千附（8383）、事欣科（4916）等四檔同刷漲停，長榮航太（264）創下258元新高價位，漲幅逾9%。

中租H1獲利108億元、年增3% EPS 5.84元

中租-KY（5871）公布6月自結合併稅後淨利16.3億元，每股稅後淨利（EPS）為0.94元，累計上半年合併稅後淨利逾百億元，達108.3億元，年增3%，主要係今年整體成本費用率下降，及台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額減少，累計上半年EPS為5.84元，分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長3%,、2%，以及21%。