SK海力士、三星重摔拖累台日韓股市　老謝驚喊：槓桿折斷

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五（10日）台股因颱風假休假一天，市場預期，今（13）日將反映美股漲勢，但人算不如天算，南韓股市因海力士、三星兩檔記憶體重挫而大跌，擾亂台股反彈步調，今日只是小紅作收，財信傳媒董事長謝金河以「海力士，三星的槓桿折斷了！」撰文。

文中提到在這一波記憶體狂熱，市場發行很多相關的ETF，最誇張槓桿開到三倍槓桿，當去槓桿化之際，就會造成市場震盪，並點名今年股價大漲，還沒有看到業績的光通訊、面板股，壓力也不小！

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下為謝金河臉書全文：

海力士，三星的槓桿折斷了！

多放了一天颱風假，本來大家覺得今天台股要大漲，沒想到卻被三星，海力士壞了大事。今天台股開盤上漲逾千點，收盤回到平盤，原因是南韓海力士，三星股價大跌。

今天南韓股市下跌669.01，跌幅8.95%，日本股市開盤上漲，收盤下跌1315，原來是海力士，三星，鎧俠大跌。今天海力士大跌335000韓元，跌幅15.39%，這個重摔讓市場震驚。

海力士才剛剛完成ADR，募集265億美元，超額認購逾七倍，顯示市場對記憶體充滿信心。沒想到今天海力士在南韓出現崩盤式的大跌。這一跌也讓三星下挫10.75%，日本鎧俠跌12.86%，連帶牽動日韓股市重挫。

其實更慘的是在香港發行的兩檔兩倍槓桿ETF！今天XL二南方海力士重挫36.1%，XL二南方三星跌20.98%，如果使用槓桿，今天一天下跌很可能一槍斃命。

這一個月來，我不斷提醒兩倍槓桿的殺傷力，現在真的應驗了。記憶體的基本面還沒有出現大問題，只有長江存儲，兆易創新的雜音。不過，今天兆易一天重跌311.5港元，跌幅33.12%，兆易短短幾天，股價從1248跌到609港元，一下子腰斬，這樣的跌法也讓市場震撼。

這一波記憶體狂熱，市場發行很多相關的ETF，最誇張的是有三倍槓桿做多記憶體的ETF，這檔SOXL股價從7.22漲到302美元，最近跌回150美元，今晚看起來恐怕跌幅不會太小。

direction除了三倍槓桿SOXL，還有追蹤南韓的三倍槓桿ETF(KORU)，今年SOXL大漲462.74%，KORU也大漲306.75%，現在是算帳的時刻！台灣今年大炒還沒有看到業績的光通訊，面板股，看起來壓力也不小！