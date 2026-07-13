國安基金神操作！砸122億護盤　退場大賺99.32億元

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國安基金護盤漂亮收官！財政部今（13）日公告國安定基金第9次投入122.5億元進場穩定台股，並於今年5月6日完成持股處分，股票買賣加計現金股利後，扣除融資利息及相關費用，最終淨賺99.32億元，護盤期間台股更大漲逾1.2萬點，漲幅達65.59%。

國安基金指出，本次安定市場任務自2025年4月8日啟動，整體任務可分為護盤及退場兩個階段。其中，安定市場期間自2025年4月9日至2026年1月12日，共計279天；持股處分退場期間則自2026年1月13日至5月6日，共計114天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國安基金公布的財務數據，本次買入股票成本為122.50億元，處分持股後取得淨現金收入221.10億元，股票買賣處分淨利達98.60億元。

此外，國安基金持有相關標的期間，另獲配現金股利1.98億元，使整體獲利增加至100.80億元。扣除融資利息費用1.08億元，以及委託券商進場、處分持股等相關費用0.18億元後，最終淨利為99.32億元。

回顧國安基金進場背景，台股2025年4月受到美國宣布實施對等關稅政策衝擊，4月7日加權指數單日重挫2,065.87點，跌幅高達9.7%，創下台股史上最大跌點及跌幅紀錄；隔日再度下跌772.4點，跌幅4.02%，市場投資信心明顯受挫。

國安基金隨後進場執行安定市場任務，並持續採取穩定股市措施。至2026年1月12日結束護盤時，加權指數已升至30,567.29點，較進場時累計上漲12,107.34點，漲幅達65.59%。

國安基金表示，本次進場已充分發揮基金運用效益，不僅穩定市場信心，也達成安定國內股市的政策目標。

在退場方面，國安基金自2026年1月13日起，在兼顧股價穩定及市場流動性的前提下，採取分批方式陸續出售持股，並於5月6日完成全數退場。

值得注意的是，國安基金退場期間，台股仍維持正向且平穩走勢，加權指數累計上漲10,571.56點，漲幅達34.58%，顯示持股處分並未對市場造成明顯負面影響。

國安基金強調，國際經濟及政經情勢仍充滿不確定性，台股表現容易受到全球市場波動影響，未來將持續密切關注整體政經情勢，並依相關規定適時採取必要措施，以穩定國內股市及金融市場。