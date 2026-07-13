台積電寫下最強Q2　一表看15檔高「含積量」ETF績效表現

▲台積電第二季營收達1.27兆。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電公布6月營收4426.8億，創下單月歷史新高，第二季合併營收約1.27兆元，達成前次法說會財測，緊接著將在周四（16日）召開法說，根據CMoney統計，截至今（13）日為止，國內15檔「含積量」逾4成 ETF中，今年以來績效表表現最佳是台新臺灣半導體30（00904），含息報酬高達89.96%，其他如國泰台灣科技龍頭（00881）、玉山市值動能50（009803）、富邦淨零ESG50（009809）等三檔，報酬率突破7成以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲15檔高含積量ETF績效表。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

護國神山台積電第股價提前反映第二季財報，今日台積電股價收漲，投信法人表示，台積電身為AI的先進製程龍頭，財務表現搶眼，代表公司營運展望前景發亮，股價中長期有基本面撐腰，中長線投資大有可為，唯全球半導體核心龍頭，並非僅台積電一家獨霸，其他諸如IC設計、記憶體、設備材料等次產業，亦有多檔重量級台企值得長期關注。

進入第三季後，市場對高估值、高本益比標的容忍度下降，個股波動加劇，建議投資人不妨適度逆勢勇敢布局，掌握高含積量ETF，或直接鎖定半導體ETF淘金。

台新臺灣半導體30(00904)ETF經理人黃鈺民表示，台股短線上，市場正密切關注本周台積電法說會，由於最新公布台積電6月營收亮眼，若法說會上台積電繼續釋出營運樂觀展望，可望為台股挹注補漲動能；中長線來看，代理式AI成長推動雲端科技大廠AI資本支出，將帶來全球半導體產業，包括記憶體、先進邏輯製程、先進封裝等3大AI瓶頸的擴產需求續增，有利於相關台半導體廠商營收獲利續旺。

展望後市，台新ETF投資團隊指出，AI半導體仍為台股電子產業鏈價值核心，考慮股價提前反應至少1年，預估全球半導體牛市至少延續至明（2027）年；同時，明下半年也將值得密切觀察2028～2029年的需求能見度變化。

台新投信預估，今年第三季，正是半導體股價波動提前放大、評價修止劇烈的調整階段，預估只要評價修正合理、半導體漲價題材股，中長期表現仍大有可為，投資人若看好今年至明年基本面成長趨勢，建議可以透過「高含積」ETF作布局，或直接鎖定半導體ETF，搭配IC設計+記憶體雙組合的台股ETF靈活配置，掌握大賺AI財的布局良機。