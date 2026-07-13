新興6月營收年增41.0%　VLCC本月平均日租估可逾10萬美元

▲新興航運旗下的超大型油輪，7月平均日租估可在拉高一成以上。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)今(13)日公告6月合併營收為新台幣4.52億元，月增2.4%，年增41.0%；累計至上半年營收26.63億元，年增31.3%。公司高階指出，今年的高成長除了散裝船運費水平大幅拉高，超大型油輪(VLCC)運價飆升也是主因。本月12日有自中東到中國的一艘次，單日日租創下40.25萬美元天價，但屬個案搶租價，新興6月平均日租8.93萬美元，7月估在10萬美元以上。

若以美元計算，新興6月總收入為1430.7萬美元，較去年同期增加42.1%；上半年營收8424.3萬美元，較去年同期增加32.3%。對於VLCC出現的40.25萬美元天價，業界高階分析，如果船隻正好在裝貨港附近，貨主又急著要貨，是會用極高的價格搶租。

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該公司本月整體營運表現依舊亮眼，主要受到優異的市場價格影響，總營收呈現月增與年增雙重成長趨勢。散裝船方面，卡薩姆型船受穀物季節性需求支撐，整體租金微幅走揚；海岬型船受租約類型差異(上月有承接按程租船，本月無)及本月初船舶處分致所有權天數減少影響，收入較上月回落。

超大型礦砂船(VLOC)受惠於澳洲與巴西兩大產地強勁的鐵礦砂出口動能，加上西非西芒杜項目的產量持續攀升，本月的高收入反映了5月高漲的市場價格。VLCC船隊持續受中東局勢影響，區域運力供給偏緊，聯營池收益較上月略降，但依然推升整體船隊營收表現。

整體而言，新興航運6月各船型合計收入認列營運天數為367天，較5月減少21天，惟受惠於強勁市場，本月營收表現仍優於上月。在散裝與油輪雙引擎帶動下，公司整體營運表現明顯優於去年同期，展現船隊配置與市場布局成效。

展望後市，新興表示將持續審慎關注全球經濟、地緣政治及航運市場變化，並依各船型市場供需情勢靈活調整營運策略，以維持營運彈性及獲利穩定。