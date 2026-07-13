7-ELEVEN攜手一粒麥子基金會　舉辦公益募款送愛花東長輩

▲7-ELEVEN攜手一粒麥子基金會舉辦公益募款送愛花東長輩。（圖／一粒麥子基金會提供）

記者高兆麟／台北報導

長期關懷偏遠地區獨居長者的一粒麥子基金會，結合7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，共同發起「花東關懷 好好吃飯」公益募款活動，盼全民加入「零錢超人」行列隨手捐，將零錢化為實際為花東長輩長期復原的力量。

回顧去年花蓮光復鄉遭逢洪災，大量泥流灌入住家、道路通訊全面癱瘓 。一粒麥子基金會花蓮中心的中央廚房與送餐車隊也在這場天災中全數受損 。許多第一線同仁與志工自己就是受災戶，甚至有志工家園遭洪水沖毀、淤泥及腰，卻仍義無反顧投入清淤，並以機車接力、徒步繞道的方式恢復送餐，堅持將熱食送到長輩手中 。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一粒麥子基金會董事長呂信雄感嘆，鄉鎮的脆弱性在重大災害時表露無遺，非常感謝各界與7-ELEVEN第一時間的即時支援，協助重建偏區的災後送餐網絡 。

一粒麥子基金會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台攜手合作已逾11年，累計送出超過365萬餐次 。在全國七個縣市照顧約1,000位高度需要社會資源照顧的長輩餐食營養的需要，其中住在花蓮及台東的偏遠地區就約有400位長輩。為了因應單年度高達25萬份的餐食需求 ，今年6月至8月的7-ELEVEN零錢捐善款將投入花東長期復原，以「服務防災韌性」與「預防照顧」兩大方向來努力。

強化服務防災韌性的層面，包括硬體設備的修繕重整與防災補強、針對花東偏鄉地形增購安全性能佳的運具，確保天災導致道路中斷時，仍能透過替代路線穩定送餐 。同時擴大「7-ELEVEN門市待用餐券」機制，當天災造成道路中斷或志工無法出勤時，長輩可持愛心待用餐券至鄰近7-ELEVEN門市，24小時彈性領取鮮食，降低斷餐風險

預防照顧的層面則是提前備置高營養、可長期保存的「麥福箱」物資，在風雨發布前優先發放 ；同時強化社區共餐據點與關懷陪伴，協助長輩釋放災後心理壓力 。