暑假旺季、AI貨運雙引擎發威！　國籍航空6月營收齊飆高

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

記者高兆麟／台北報導

暑假旅遊旺季正式啟動，加上AI伺服器、半導體等高科技貨運需求持續強勁，國籍航空6月營收全面報喜。長榮航空（2618）6月合併營收234.72億元、年增26.58%，改寫單月歷史新高；華航（2610）6月合併營收217.61億元、年增28.82%，同步創歷年單月新高；星宇航空（2646）6月營收52.87億元、年增41%，台灣虎航（6757）6月營收16.2億元、年增27%，皆繳出歷年同期最佳成績，顯示客運旺季與AI貨運熱潮持續帶動航空業營運動能。

長榮航空6月客運營收達141.32億元，創歷史新高，年增率為19.04%，貨運營收達66.52億元，年增率為48.34%，創歷年同期次高，合併營收達234.72億元，年增率為26.58%，創單月合併營收歷史新高。累計今年1月至6月客運營收達810.95億元，累計合併營收達1,282.86億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

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客運方面，6月市場逐漸邁入暑假旺季，美洲線受傳統旺季及台北國際電腦展帶動下，商務與旅遊需求明顯提升，載客率達九成。另外，6月26日新開航華盛頓特區航線航班滿載，市場需求強勁、後勢看好；歐洲線維持九成載客率，表現持續亮眼；受惠於端午連假及暑期旺季效應，帶動東南亞、日韓及大陸航線旅遊動能升溫，市場需求熱絡。全航線的訂位量能呈現穩健成長，成功推升整體營收的亮麗表現。

貨運方面，6月市場需求持續暢旺，在季末效應下，AI供應鏈相關產品如半導體、伺服器等需求維持高檔，而跨境電商及鮮貨等貨源，需求亦同步熱絡，進一步推升營收。面對市場快速變化，長榮航空將持續發揮全球航網優勢，靈活配置運能資源，穩健提升整體經營績效與市場競爭力。

華航集團 6 月份合併營業收入為217.61億元，較去年同期增幅 28.82%，持續創下歷年單月新高；其中，客運收入 118.19 億元，較去年同期成長14.84%，貨運收入 80.85 億元，較去年同期成長 51.60%。2026 年第二季合併營收 638.45 億元 ，上半年合併營收 1,208.03 億元，同樣刷新歷年新高。

貨運方面，6 月適逢第二季季底，航空貨運市場需求維持熱絡，除Al伺服器、半導體設備等高科技固有貨源外，季節性水果及高價臨時貨源亦挹注營收，使得整體貨運表現持穩。展望第三季，隨著AI、半導體及資通訊相關產品運送需求持續，預期亞洲主要出口市場表現維持穩健。本公司密切關注市場動態，充分利用客貨機運能，積極爭攬臨時高價包艙及包機需求，在國際油價逐步回落，有望進一步提升利潤空間。

星宇航空2026年6月總營收為52.87億元，月增率10%、年增率41%。累計上半年總營收為285.53億元，較去年同期成長30%，創歷年同期新高。客運方面，6月客運營收40.64億元，月增12%、年增37%。隨暑假旺季前旅遊需求逐步發酵，主要航線載客率維持穩健，客運營收表現良好。貨運方面，6月貨運營收7.15億元，年增57%，續創單月歷史新高。受惠於AI、半導體及傳統產業進出口需求穩健，在月底及季末出貨效應帶動下，市場貨量持續增長，推升貨運營收續創佳績。



星宇航空亦持續深耕中部市場，繼開航台中往返東京及熊本航線後，再擴大航網布局，台中-札幌航線已於7月1日正式開賣，並將於10月2日首航，初期規劃每週5班，以A321neo機型執飛。隨著札幌航線加入，星宇航空自台中出發的航點將擴增至11個，為中部旅客提供更多元、便利的直飛選擇。

台灣虎航2026年6月自結單月營收16.2億元，較去(2025)年同期年增27%，超越歷史同期創高。本月表現主要受惠於市場需求暢旺進而帶動運能釋放，除6月班次數較去年同期增加約13%外，6月平均載客率亦達91%。

根據桃園國際機場公司公布最新數據，今(2026)年上半年旅運量超過2,578萬人次，較2019年同期增加6%，創下歷史新高，反映出整體客運市場需求強勁。在外部環境及內部精準布局下，台灣虎航今年1至6月累計班次數較去年同期增加14%，平均載客率亦維持在9成以上，累計上半年營業收入一舉突破百億大關，衝上103.2億元，較去年同期成長22%，創歷史佳績。即便第二季營運面臨國際高油價的成本挑戰，台灣虎航依舊展現出強韌且穩健的營收成長動能。