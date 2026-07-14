輝達30年前曾差點破產　黃仁勳明將赴日本秋葉原「同框救命恩人」

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳15日將前往日本東京秋葉原，出席輝達與SEGA合作30周年紀念活動。最受矚目的是，當年在輝達瀕臨倒閉時伸出援手的SEGA前社長入交昭一郎也將現身，兩人睽違30年再度同台，成為這場活動最大看點。

黃仁勳與救命恩人 相隔30年再聚首

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根據NVIDIA GeForce JP公布資訊，活動將在GiGO秋葉原3號館舉行，採邀請制，現場除黃仁勳外，SEGA代表取締役會長CEO里見治紀、代表取締役社長COO內海州史，以及《VIRTUA FIGHTER》製作人鈴木裕等人也將出席。活動期間，輝達預計將展示RTX Spark、NVIDIA DGX Spark等新品，來賓還有機會抽中GeForce RTX 5090 Founders Edition顯示卡。

30 年にわたる NVIDIA とセガの歴史を日本のゲーマーと一緒に祝うゲリライベントを開催！



来場者には抽選で「GeForce RTX 5090 FE」をプレゼント！ ????



イベント当日は Jensen Huang が来日し、「NVIDIA RTX Spark」をお披露目します。



日時：7 月 15 日 17:00 ～ 18:00

会場：GiGO 秋葉原 3 号館… pic.twitter.com/VFX5q6QqV6 — NVIDIA GeForce JP (@NVIDIAGeForceJP) July 8, 2026

1990年代押錯技術路線 輝達一度瀕臨破產

黃仁勳曾多次公開談到輝達當年險些倒閉的事件，他表示，輝達成立初期推出首款產品後市場反應不佳，之後承接SEGA Dreamcast相關晶片開發案，卻因技術方向錯誤，無法完成合約，導致公司陷入財務危機。他坦承向入交昭一郎說明情況，希望SEGA另尋合作夥伴，也誠實告知輝達急需資金維持營運。

500萬美元續命資金 成就日後GeForce傳奇

讓黃仁勳沒有想到的是，入交昭一郎當時並未放棄輝達，反而說服SEGA高層投資500萬美元，讓輝達獲得重新調整技術方向的機會，他直言，這筆資金替公司爭取到寶貴時間，最終成功推出支援DirectX架構的RIVA系列產品，之後更發展出GeForce品牌，奠定今日全球GPU龍頭地位。

黃仁勳近年接受專訪時也坦言，日本對他始終有特殊意義，不僅因為公司曾在當地獲得關鍵援助，也因早年經常赴日出差，留下深刻回憶。他表示，每次抵達日本，都會想起那段攸關公司存亡的歲月，因此總會感到格外開心。