▲政府在2002年將生技列入「兩兆雙星」產業，藥華藥創辦人林國鐘博士當年受到時任行政院政務委員楊世緘及經濟部工業局長尹啟銘等鼓勵及邀請，從美返台創業研發新藥公司。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

多數台灣新藥廠在解盲成功後，會將外國市場授權給跨國大藥廠分潤，但藥華藥決定挑戰難度最高、最燒錢的「全球在地化佈局」，在美國、日本、中國等地自建商業化行銷團隊。這在當時被法人視為高風險的「瘋狂舉動」，因為新藥公司普遍缺乏全球通路與保險談判經驗。

藥華藥在2026年上半年營收達119.77億元、年增74.59％，創同期新高；5月自結盈餘每股稅後純益（EPS）為2.66元，第一季EPS達5.79元。在其營收連續14季創新高，股價一舉衝破1000元大關，風光坐穩生技股王與市值王寶座，法人預估第二季獲利將優於第一季，全年可望賺逾2個股本。

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2021年Ropeg 正式取得美國FDA藥證，並成功打入美國最大醫療體系給付名額，處方藥滲透率開始瘋狂拉升。2024年受美洲、佔比近8成及歐亞市場放量帶動，全年營收衝上97.3億元，首度達成全年轉虧為盈，EPS達8.96元，證明自建銷售通路成功賺取高毛利。

▲藥華藥專注在罕見血癌孤兒藥研發之路，營收獲利愈加顯現。

藥華藥之所以能成為生技界的「新護國神山」，核心在於「選題精準（罕見血癌孤兒藥）」，專利自主， 自建全球全價值鏈，即一條龍研發與銷售；挺過了國際仲裁訴訟，用營收獲利財務數據向市場證明，台灣新藥公司確實有能力靠自己把「一顆藥賣到全世界」。

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