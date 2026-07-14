美伊互轟炸穿油金市場！油價暴噴9％　金價失守4000美元

▲荷莫茲海峽 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國與伊朗互相發動攻擊，荷莫茲海峽控制權之爭急速升溫，國際油金市場出現劇烈分化。供應中斷風險推升油價單日暴漲逾9％，布蘭特原油創2020年以來最大單日漲幅；黃金卻因能源價格上漲加劇通膨與升息壓力，跌破每盎司4000美元。

綜合CNBC與彭博報導，美國總統川普宣布恢復對伊朗的海上封鎖，限制伊朗船隻及與伊朗交易的客戶進出荷莫茲海峽，並要求通過海峽的貨物支付相當於貨值20％的補償費用，以支應美方維護航運安全的成本。

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封鎖消息迅速引爆原油買盤。布蘭特原油期貨大漲9.6％，收在每桶83.30美元，創2020年5月以來最佳單日表現；西德州中級原油期貨同步上漲9.4％，收在每桶78.14美元。

油價暴漲，反映市場重新計入中東供應中斷與航運受阻風險。荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，在美國與以色列攻擊伊朗前，約有全球20％的石油供應經由海峽運送，一旦商船通行受阻，原油運輸、保險與繞道成本都可能同步攀升。

美軍表示，週末已連續對伊朗發動多波攻擊，其中週六打擊140個目標，報復伊朗伊斯蘭革命衛隊攻擊一艘通過荷莫茲海峽的貨櫃船。伊朗隨後反擊美國位於約旦、科威特、巴林及阿曼的軍事設施，美伊互轟進一步推高區域風險。

伊朗官媒宣稱革命衛隊已關閉荷莫茲海峽，但美國中央司令部否認，強調海峽仍對依法通行的船舶開放。海事情資機構Windward追蹤顯示，週六仍有9艘船通過海峽，經由阿曼水域的南部航線也持續維持雙向通行。

相較油價暴漲，黃金走勢反而承壓。現貨金價週一重挫近3％，創逾兩週最大跌幅，隨後跌破每盎司4000美元，截至新加坡時間上午7時48分，報每盎司3996.63美元；白銀下跌0.3％，報每盎司57.50美元。

金價未能受惠於避險需求，主因油價上漲加深市場對通膨捲土重來的擔憂。能源成本升高，可能迫使美國聯準會延後降息，甚至重新升息，對不孳息的黃金形成壓力。

聯準會理事華勒表示，政策制定者近期可能需要升息，以壓制核心通膨。利率交換市場目前估計，聯準會7月升息機率升至43％，高於華勒發言前接近40％的水準。

利率走高意味美元資產報酬率提高，也會墊高持有黃金的機會成本。即使地緣政治風險升溫，黃金仍可能受到高利率與強勢美元預期壓制，呈現避險題材與貨幣政策壓力互相拉扯的局面。

整體而言，美伊互轟正同時重塑油金定價。原油受供應中斷、海運受阻與戰爭風險溢價推動，短線漲勢明顯；黃金則受到通膨升溫與升息預期壓抑。後續市場焦點將落在荷莫茲海峽實際通行狀況、美伊軍事行動規模，以及美國通膨數據與聯準會利率訊號。