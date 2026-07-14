台積電跌30元至2410　台股跌268點至45111

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（14日）以45364.4點開出，指數下跌16.12點，跌幅0.04％。隨後跌勢擴大，台股下跌268.53點或跌0.59%至45111.99點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到2410元，跌幅1.23％；鴻海（2317）下跌0.5元至236元；聯發科（2454）上漲5元至3830元；廣達（2382）維持平盤來到378元；長榮（2603）上漲1.5元至196.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌138.37點或0.26％，收在52498.64點；標準普爾500指數下跌60.05點或0.79％，收7515.34點；那斯達克指數下跌408.43點或1.55％，收在25873.18點；費城半導體指數下跌619.38點或4.78％，收12347.78點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 52498.64 ▼138.37 ▼0.26% S&P500 7515.34 ▼60.05 ▼0.79% NASDAQ 25873.18 ▼408.43 ▼1.55% 費城半導體指數 12347.78 ▼619.38 ▼4.78%

資料來源：證交所