台股大怒神！盤中狂殺千點　00403A逼近10元發行價

▲台股走跌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美伊戰火疑慮難消，台股今（14）日在高價股、權值股動能熄火下殺盤湧出，開盤1小時暴跌逾千點，加權指數回測44300點大關，多檔主動式ETF也跟著出現修正，主動統一升級50（00403A）盤中最低來到10.03元，逼近10元發行價。

台股今日以45364點開出，指數下跌16點，隨後指數持續下跌，盤中一度跌1070.41點至44310.11點。台積電（2330）跌30元來到2410元，跌幅1.23％；鴻海（2317）下跌4元至232.5元；聯發科（2454）下跌160元至3665元；台達電（2308）下跌70元來到1820元；日月光投控（3711）下跌36元至634元。

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而在熱門台股ETF表現上，群益台灣加權正2（00685L）成交量25萬張最大，000685L因拆分上市，目前股價下跌4.3%至11.56元；成交量第2大則是00403A的18.5萬張；有「0050正2」封號的元大台灣50正2（00631L）以16萬張成交量位居第3，唯股價下跌3.77%至35.47元；主動統一台股增長（00981A）下跌4.09%或1.2元至28.15元。