台灣人就是愛買房？41%股民資金「股轉房」

▲永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

不動產向來為抗通膨指標，也成為股民獲利了解的置產首選嗎？永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，最新影片揭露，有四成民眾考慮將股市資金轉投房市，其中又以新竹縣市占比近五成排名七都第一。

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根據2026年永慶第三季房產趨勢民調，當問及「股市獲利會加快購屋計畫嗎？」受訪民眾有41%回答「可能會」，另有31%回答「不確定」以及28%回答「可能不會」。

進一步分析全台主要都會區消費趨勢，股市資金轉投房市比例最高者，七都依序為：新竹縣市49%、台北市46%、台中市43%、桃園市41%、高雄市40%、新北市39%、以及台南市22%。

至於消費者會選擇什麼樣的房屋產品？影片指出，有半數會選擇「小坪數」的套房或兩房，三房以上的「中大坪數」也高達四成。想看完整分析，可點擊影片連結看完整版：https://www.youtube.com/shorts/GJz5aUofV5c。

買房賣房看不準？房價走勢搞不懂？就看《房產趨勢聽永慶》帶民眾深入解析房市趨勢！詳情請參考：https://www.youtube.com/watch?v=Nejw06DiIR8&list=PLdCL33J23M_2frf4Fd6T5zIF8MwVkkXoD