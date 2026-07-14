永慶加盟四品牌「區域經管會」成關鍵戰力　串聯在地資源、強化聯賣與培訓

▲「經管會」是永慶加盟四品牌在地扎根的關鍵力量。2026年店東大會特別安排孫慶餘董事長（圖中）頒發「特優經管會」給各會長。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團「2026店東大會」於7月8日在TICC台北國際會議中心舉行，集結全台永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產逾2,130位加盟店東與幹部。面對房市進入「汰弱留強」階段，本次大會除了分享下半年房市趨勢、AI科技布局及經營策略外，「區域經管會」如何協助加盟店提升競爭力，成為關注焦點。

永慶房產集團指出，台灣房市交易量已由高峰約35萬棟降至約26萬棟，整體市場已經進入汰弱留強的階段。但永慶加盟四品牌2026年第二季業績仍季增20%、年增14%，顯示在信用管制與市場修正下，透過永慶加盟體系的聯賣制度與區域整合，仍具備逆勢成長動能。

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加盟總部提供品牌、科技、制度與經營資源，而遍布全台的各區經管會，則負責整合在地力量、推動在地的聯賣合作、教育訓練、公益活動等，形成「加盟總部看全台、經管會顧在地」的分工模式，成為永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產服務規模能穩健成長的關鍵。

▲除了4個「特優經管會」，孫慶餘董事長(左四)也頒發7個「優等經管會」證書給代表領獎的會長。

今年店東大會也特別表揚11個績優經管會，包括4個特優經管會及7個優等經管會，肯定各區經管會在聯賣推動、教育訓練、區域經營與團隊凝聚上的卓越表現。其中，不少加盟店東長分享，真正加入永慶加盟四品牌後，才深刻感受到經管會的重要價值。

來自高雄、曾離開體系10年的永義房屋店東常偉倫表示，自住商不動產回歸後，最有感的是經管會的效率與紀律，「當店頭遇到問題時，第一時間就是向經管會求助，已經成為最重要的後盾。」

同樣來自住商不動產的永慶不動產桃園店東楊尚偉指出，桃區經管會組織力強，各幹部分工明確且投入，雖然都是無給職，卻各司其職，「透過捐血日、家庭日、成功案例分享與季會制度，不只提升經營能力，也凝聚整個區域的向心力。」

同樣來自桃園的店東曾瑞珍則分享，去年北台灣四品牌聯合尾牙席開920桌、近9千人參與，讓她首次感受到大型加盟體系的凝聚力，除了感佩桃區經管會的營運實力，也更加認同自己身為永慶加盟一員。

▲永慶房產集團主辦的「2026店東大會」，分享下半年房市趨勢、AI科技布局及經營策略，吸引全台逾2130位菁英店東長齊聚。

在南部市場，台慶不動產高雄店東鄭家虹表示，經管會在處理店頭糾紛時秉持公平公正，不因店規模而有差別待遇，同時整合區域資源舉辦高品質教育訓練，「這是單一店家難以做到的優勢。所以說，在永慶加盟體系創業，很幸福！」

2024年4月才從台灣房屋轉入台慶不動產的屏東店東郭承豪也指出，經管會幹部不藏私的分享文化，讓新加盟團隊能快速融入市場，「這對創業者來說非常關鍵。」擁有30年房仲資歷的永慶不動產林口店東陳明勇則指出，經管會持續優化聯賣制度、維護合作機制，是聯賣文化能夠長期運作的重要關鍵。他也鼓勵店內夥伴投入經管會服務，共同促進區域共好，把市場做大、把商機做大。

莊志成表示，面對AI快速發展及市場環境變化，加盟總部將持續深化AI應用、優化數位系統，並攜手各地經管會推動人才培育、誠實服務與區域合作，持續提升每一家加盟店的競爭力。他強調，永慶加盟四品牌希望透過總部與經管會雙軌合作，協助加盟店穩健成長，在景氣循環中持續創造超越市場的經營成果。

