▲記憶體供應趨緊衝擊，全球智慧型手機出貨量Q2年減11%。（示意圖／工研院提供）

記者高兆麟／台北報導

根據Counterpoint Research《智慧型手機市場監測》初步統計，2026年第二季全球智慧型手機出貨量年減11%，為2013年以來第二季最低水準。隨著記憶體供應持續趨緊，相關成本上升已成為影響本季智慧型手機市場的主要因素之一。

2026年第二季DRAM與NAND價格持續上升。由於記憶體供應商優先滿足AI資料中心相關需求，消費性電子產品可取得的記憶體供應受到一定程度的影響。面對物料清單成本增加，部分智慧型手機品牌廠商（OEM）調整產品售價，其中以入門及中階機種受到的影響較為明顯。

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Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain表示：「記憶體供應與成本已成為目前影響全球智慧型手機產業的重要因素。去年主要反映在零組件供應層面，目前則逐步延伸至終端需求。入門及中階機種占全球智慧型手機出貨量的多數，同時對BOM成本變化較為敏感，因此部分產品已難以維持過往的售價水準。」

Jain進一步指出：「各家OEM已採取不同的因應方式，包括調整產品售價並承受部分利潤壓力、延長舊世代機種的銷售週期，以及透過促銷活動維持價格敏感型消費者的購買意願。部分廠商則減少新機推出數量或調整生產規模。此外，中東地區的地緣政治情勢推升油價及運輸成本，也增加了智慧型手機供應鏈的成本壓力。全球經濟成長放緩、通膨及消費者信心轉弱等因素，則進一步影響價格敏感型市場的需求。」

展望2026年下半年，記憶體供應、零組件成本及總體經濟環境，仍將是影響智慧型手機市場的重要因素。Counterpoint Research維持2026年全年全球智慧型手機出貨量年減約14%的預測，並預期記憶體供應短缺情況可能延續至2027年。

在此市場環境下，OEM預計將持續優先考量產品價值與獲利能力，包括縮減低毛利機型、調整產品規格與儲存容量組合，以及增加整新機與舊世代機型的銷售，以維持對預算有限消費者的吸引力。

在分期付款方案、品牌生態系黏著度及AI相關零售體驗的支撐下，高階市場預計在今年其餘時間維持相對穩健。不過，整體市場需求能否明顯回升，仍將取決於記憶體供應情況的改善程度。