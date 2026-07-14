無人機起飛！沙國砸10倍價搶購台灣貨　彭博爆每架賣破46萬

▲沙烏地阿拉伯砸大錢搶購台製無人機。圖為雷虎科技無人機資料照，非指文中交易產品。（圖／雷虎提供）

記者陳瑩欣／綜合報導

台灣無人機產業加速搶攻海外市場，沙烏地阿拉伯上月一口氣向台灣採購價值4720萬美元、約新台幣15億元的無人機，不僅創下單一國家單月採購新高，更成為台灣無人機最大買家。

《彭博社》引述台灣財政部公布的最新數據顯示，沙烏地阿拉伯上月共購入3260架無人機，平均每架價格達1萬4472美元，換算超過新台幣46萬元。相較之下，台灣出口至其他市場的同類型無人機，平均每架價格約1464美元，沙國支付的價格接近其他買家的10倍。

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這也是自2023年6月有相關統計以來，台灣無人機單一出口市場的最高單月金額。過去捷克一度是台灣無人機主要買家，如今則由沙烏地阿拉伯躍居第一。

報導指出，這批無人機平均重量約7至15公斤，可應用於工業、監控、偵察及軍事任務。不過，目前仍不清楚沙烏地阿拉伯實際採購用途。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，從重量與價格研判，這批無人機最可能被用於偵察任務。

台灣近年積極發展無人機產業，尤其俄烏戰爭展現無人機在現代戰場上的重要性後，政府進一步加快供應鏈自主化與出口布局，希望將台灣打造為中國以外的重要無人機供應來源。

台灣業者也持續與美國合作開發無人機技術，並以「非紅供應鏈」作為主要市場定位，爭取歐美及中東國家的採購訂單。

不過，相較中國大陸，台灣無人機產業規模仍小，業者也面臨內需市場有限、生產成本偏高及量產能力不足等挑戰。政府因此推出多項政策鼓勵出口，希望透過擴大海外訂單降低生產成本。

數據顯示，台灣2025年無人機出口總額達9340萬美元，較前一年暴增約20倍，其中捷克與波蘭為主要出口市場，兩國也被視為無人機轉運至烏克蘭的重要樞紐。

相較之下，中國大陸2025年無人機出口額達31億美元，規模超過台灣30倍，顯示台灣無人機產業雖快速成長，但要與中國大陸競爭，仍有一段距離。