日韓股翻紅！台股尾盤回血千點收跌642點　台積電跌20元至2420

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14日）開低走低，盤中一度重跌1726.48點改寫史上第6大下跌，不過在日韓股翻紅下，加權指數尾盤跌勢收斂，終場下跌642.57點，以44737.95點作收，跌幅1.42％，成交量11786.17億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌16.12點開出，指數開低走低，盤中最高達45364.4點，最低43654.04點，終場收在44737.95點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2420元，跌幅0.82％；鴻海（2317）下跌1元至235.5元；聯發科（2454）下跌165元至3660元；廣達（2382）上漲2元來到380元；長榮（2603）下跌0.5元至194.5元。

今天漲幅前5名個股為迅杰（6243）上漲3.6元，漲幅9.99％；統懋（2434）上漲6.8元，漲幅9.96％；和成（1810）上漲2.6元，漲幅9.92％；銘旺科（2429）上漲4.3元，漲幅9.9％；昶和（1468）上漲1.2元，漲幅9.88％。

跌幅前5名個股則為百容（2483）下跌6.1元，跌幅9.97％；禾伸堂（3026）下跌90元，跌幅9.94％；志聖（2467）下跌59元，跌幅9.92％；世芯-KY（3661）下跌410元，跌幅9.92％；采鈺（6789）下跌53元，跌幅9.91％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 迅杰（6243） 39.65 ▲3.6 ▲9.99％ 統懋（2434） 75.1 ▲6.8 ▲9.96％ 和成（1810） 28.8 ▲2.6 ▲9.92％ 銘旺科（2429） 47.75 ▲4.3 ▲9.9％ 昶和（1468） 13.35 ▲1.2 ▲9.88％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 百容（2483） 55.1 ▼6.1 ▼9.97％ 禾伸堂（3026） 815.0 ▼90.0 ▼9.94％ 志聖（2467） 536.0 ▼59.0 ▼9.92％ 世芯-KY（3661） 3725.0 ▼410.0 ▼9.92％ 采鈺（6789） 482.0 ▼53.0 ▼9.91％

資料來源：證交所