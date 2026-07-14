日韓股翻紅！台股尾盤回血千點收跌642點　台積電跌20元至2420

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（14日）開低走低，盤中一度重跌1726.48點改寫史上第6大下跌，不過在日韓股翻紅下，加權指數尾盤跌勢收斂，終場下跌642.57點，以44737.95點作收，跌幅1.42％，成交量11786.17億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌16.12點開出，指數開低走低，盤中最高達45364.4點，最低43654.04點，終場收在44737.95點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到2420元，跌幅0.82％；鴻海（2317）下跌1元至235.5元；聯發科（2454）下跌165元至3660元；廣達（2382）上漲2元來到380元；長榮（2603）下跌0.5元至194.5元。
今天漲幅前5名個股為迅杰（6243）上漲3.6元，漲幅9.99％；統懋（2434）上漲6.8元，漲幅9.96％；和成（1810）上漲2.6元，漲幅9.92％；銘旺科（2429）上漲4.3元，漲幅9.9％；昶和（1468）上漲1.2元，漲幅9.88％。
跌幅前5名個股則為百容（2483）下跌6.1元，跌幅9.97％；禾伸堂（3026）下跌90元，跌幅9.94％；志聖（2467）下跌59元，跌幅9.92％；世芯-KY（3661）下跌410元，跌幅9.92％；采鈺（6789）下跌53元，跌幅9.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|迅杰（6243）
|39.65
|▲3.6
|▲9.99％
|統懋（2434）
|75.1
|▲6.8
|▲9.96％
|和成（1810）
|28.8
|▲2.6
|▲9.92％
|銘旺科（2429）
|47.75
|▲4.3
|▲9.9％
|昶和（1468）
|13.35
|▲1.2
|▲9.88％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|百容（2483）
|55.1
|▼6.1
|▼9.97％
|禾伸堂（3026）
|815.0
|▼90.0
|▼9.94％
|志聖（2467）
|536.0
|▼59.0
|▼9.92％
|世芯-KY（3661）
|3725.0
|▼410.0
|▼9.92％
|采鈺（6789）
|482.0
|▼53.0
|▼9.91％
資料來源：證交所
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