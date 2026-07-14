貿協率33家台企進軍帛琉　打造綠色運輸與智慧觀光新示範

▲我駐帛琉陳剛毅大使(左3)與帛琉惠恕仁總統(右3)共同主持展覽開幕剪綵。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

為具體落實我國「榮邦計畫」，外貿協會受外交部委辦，於本月10日至12日在帛琉愛萊州盛大舉辦「台灣帛琉商品暨文化展」。本屆展覽打破過往單一商品展銷模式，首度升級為以「輸出台灣整體解決方案」為核心的高階經貿合作平台。

外貿協會此次領軍巨大機械等33家臺灣指標企業，以「產業輸出＋系統整合＋場域示範」三位一體為核心策略，強攻智慧科技、綠色運輸及海洋應用等領域，協助友邦帛琉打造低碳自行車城市與現代化觀光基建，展現台帛深化長期戰略夥伴關係的實質成果。

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展覽於7月10日上午舉行隆重開幕典禮，我國駐帛琉大使陳剛毅邀請帛琉共和國總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)及司法部長Jennifer Olegeriil、艾萊州(Airai)州長Norman Ngiratecheboe、艾萊州議員Stephanie Ngirchoimei及Surangel & Sons公司執行長Eric Whipps等25位帛琉政要與商界領袖共同出席，場面盛大，彰顯兩國堅實邦誼。

陳剛毅大使於致詞時表示，本展已連續舉辦5年，經貿成果直接反映在雙邊貿易數字上。2025年台灣與帛琉的進出口貿易總額大幅成長75%，從約850萬美元激增至1480萬美元，本展已成為兩國拓展雙邊貿易最重要的戰略平台。

▲帛琉陳剛毅大使(左)與帛琉總統(右)一起試騎捷安特腳踏車。(圖／貿協提供)

開幕後陳大使陪同惠總統參觀台灣館企業，展區涵蓋自行車專區、飯店設備、五金工具、休閒食品、潛水設備與保養品，特別展出的高精度抗干擾衛星定位、抗欺騙訊號通訊模組與漁業管理系統等「海事通訊產品」，均讓與會貴賓對臺灣產業在創新研發與高科技應用的堅強實力，給予高度肯定。

帛琉總統惠恕仁對台灣長期的協助給予高度肯定。惠恕仁總統致詞時強調，帛琉的國家級建設與穩定發展離不開台灣的鼎力支持。近年帛琉大力推動數位轉型與綠色經濟，台灣的創新科技為帛琉注入了無限可能。

隨後，陳大使陪同惠恕仁總統參觀台灣館。本次展覽亮點直擊帛琉核心政策需求：

綠色運輸解決方案：精準對接帛琉「自行車友善城市」政策，導入巨大機械、愛地雅工業等臺灣精品企業，展示從自行車產品、騎行系統到觀光應用的完整生態鏈，期能將帛琉打造成低碳永續的國際觀光示範城市。

前瞻海事通訊：展出高精度抗干擾衛星定位、抗欺騙訊號通訊模組與漁業管理系統，展現台灣在創新研發與高科技應用的堅強實力，獲現場貴賓高度讚譽。

智慧運動休閒：由4家台灣高爾夫團隊共同打造「高爾夫AI科技與模擬器展示區」，讓當地業者親自體驗室內高爾夫，成為現場最大噱頭。

自2022年首度辦理以來，本展已成為我國拓展友邦通路市場的關鍵平台。歷年媒合成果豐碩，已成功促成多家台灣食品進駐Western Caroline Trading及Surangel & Sons等帛琉主流超市。今年更擴大規模首度設立「食品樣品專區」，供當地通路直接試吃、現場對接，加速實質商貿媒合效益。

除了專業經貿交流，展覽更結合「台灣夜市」與「文化嘉年華」。在駐帛琉大使館與當地觀光業者的協力下，活動不僅吸引帛琉民眾踴躍參與，更擴大邀請國際旅客共襄盛舉，成功藉由文化與AI科技軟實力進行外交推廣。

帛琉為我國在亞太地區的重要堅實友邦。展望未來，「台灣帛琉商品暨文化展」將持續深化為整體解決方案的輸出平台，結合政府政策資源與產業優勢，打造台帛合作的長期示範模式，在互利共榮的基礎上，攜手開創南太平洋區域的永續發展新局。