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商研院培育C# .NET雲端與AI開發人才　符合資格者10萬元全額補助

▲商研院培育C# .NET雲端與AI開發人才。（圖／商研院提供）

▲商研院培育C# .NET雲端與AI開發人才。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

因應生成式AI快速發展帶動軟體產業轉型，財團法人商業發展研究院(商研院，CDRI)數位創新學院與勞動部協力舉辦「微軟C# .NET雲端與AI開發養成班」。

課程將於115年10月14日至116年2月26日展開，透過AI技術、雲端平台與全端開發整合訓練，協助有志投入資訊產業的青年培養企業所需的實務能力，縮短學用落差，回應數位轉型下的人才需求，符合資格者可享最高10萬元全額補助。

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此次課程以企業實務需求為核心，邀請微軟MVP技術專家擔任講師，透過專案實作培養學員獨立分析與開發能力，而非僅停留於工具操作。課程內容涵蓋三大特色：

首先，在生成式AI與AI Agent應用方面，課程聚焦智慧客服、FAQ Agent、內容自動生成等商業應用情境，教授OpenAI、Gemini API串接及n8n自動化流程設計，並將AI技術實際融入專題開發。

其次，在Azure雲端與DevOps實務方面，學員將體驗企業常見的Scrum敏捷開發流程，學習CI/CD自動化部署、Docker容器化管理等技術，同時輔導取得Azure AZ-900國際雲端認證，強化雲端應用能力。

此外，課程亦安排全端開發技術訓練，後端涵蓋C# .NET、ASP.NET Core MVC及Entity Framework Core等主流框架，前端則結合Vue.js與Tailwind CSS，並實作前後端分離架構及第三方金流串接，培養符合企業需求的完整開發能力。

AI並非取代程式設計師，而是成為提升開發效率的重要工具。未來具備AI協作能力的工程師，將更能因應企業數位轉型需求，無論在系統開發、雲端服務或智慧應用等領域，都將具備更高的競爭力。

本課程亦納入勞動部「產業新尖兵計畫」，符合資格者可申請最高新台幣10萬元訓練補助，降低青年投入數位科技領域的學習門檻。為協助有興趣者深入了解課程內容，將舉辦課程說明會，歡迎有志投入AI、雲端及軟體開發領域的青年踴躍參與。

課程說明會將於7月22日舉行，報名網址：

關鍵字： 商研院C# .NET雲端AI開發人才符合資格全額補助

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