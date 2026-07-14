三星重啟赴美掛牌評估　傳研議發行ADR吸引AI資金

▲南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

SK海力士（SK Hynix）完成美國存託憑證（ADR）上市、募資265億美元後，市場再傳出三星電子（Samsung Electronics）也正重新評估赴美掛牌的可能性。外媒報導指出，三星已與多家投資銀行展開初步討論，研究發行ADR的可行性，但目前仍處於早期評估階段，尚未決定是否正式推動。

根據《彭博》引述知情人士報導，三星近期已開始與銀行交換意見，將觀察記憶體族群股價表現及市場環境，再決定是否推進美國上市計畫。不過，三星龐大的事業版圖及長期面臨的勞資議題，都可能增加交易架構設計的複雜度。

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報導指出，三星過去也曾研究過ADR上市方案，但最終並未付諸實行；此次SK海力士成功完成史上最大規模外國企業赴美上市案，也讓三星重新燃起評估赴美募資的動機。不過，目前相關討論仍屬內部研究階段，尚未正式遴選主辦銀行或啟動承銷程序。

SK海力士上周完成ADR上市，共募得265億美元，創下外國企業赴美上市史上最大募資案，顯示全球投資人持續追逐AI概念股，也反映市場對高頻寬記憶體（HBM）及AI基礎建設供應鏈的高度興趣。

今年以來，三星股價已累計上漲約120%，市值突破1兆美元；SK海力士則大漲約194%，市值逼近9000億美元。儘管三星日前公布第二季初步財報優於市場預期，但股價仍明顯回落，顯示市場對未來獲利成長已有更高期待。

另一方面，市場也開始關注記憶體產能擴張可能帶來的供需變化。三星集團與SK集團日前宣布，未來將分別興建兩座新晶圓廠，總投資規模達800兆韓元（約5360億美元），以因應AI帶動的晶片需求。同時，南韓政府也宣布將攜手企業投入550兆韓元，規劃於2029年前建置8.4GW AI資料中心，持續擴大全球AI基礎建設布局。