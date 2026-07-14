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「賺到4000萬」想退休了　怕爸媽借錢不敢說！網勸：先搬出去

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO不想工作了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

越來越多人想透過理財，為自己將來生活鋪路，希望提早實現財富自由的生活，一名男網友表示，淨資產約有4000萬元，不想繼續從事月薪5萬元的工作，打算悄悄離職、提早展開退休生活。不過，他擔心父母得知財務狀況後向他借錢，因此考慮每天照常出門假裝上班，引發網友討論。

擁4000萬想退休　怕家人借錢

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男網友近日在Dcard，目前淨資產約有4000萬元，已萌生提早退休的念頭，不想再工作，繼續領每月5萬元薪水。相較於退休後如何安排生活，他更在意該怎麼面對父母，擔心一旦坦白自己的財務狀況，家人便會向他開口要錢。

為了避免相關問題，原PO甚至考慮離職後仍維持原本作息，每天假裝出門上班，不讓父母知道自己已經離職，「想說這樣過一輩子好像也不錯，這樣可行嗎？」

對此，網友建議他直接搬出去住，「勸你最好搬出去，到時候全裸在房間看netflix，三天吃炸雞都沒人管」、「你就假裝出門去工作，在外面做自己的事情，或是搬出去住」、「我覺得搬出去自己住應該比較不容易穿幫」、「買房（不要說就說租的）搬走，直接退休」、「就算是家人也財不露白會比較好，人性的考驗不是血緣就能解決的」。

也有人認為，即使已達到財富自由，也不一定要完全停止工作，可改找工時較短、壓力較小，或符合自身興趣的職務，藉此維持生活重心與基本社交，「還是可以工作，但找一份輕鬆、對身體健康或自己有興趣的工作，人還是需要一點社交」、「不工作好無聊，還會跟社會脫鉤」。

關鍵字： 財富自由提早退休親子借錢離職裝上班資產4000萬

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