00929年化配息率直衝15.46%　華倫：理論上可配40個月、還有調升空間

▲今年的高股息ETF如復華台灣科技優息（00929），表現出乎眾人意料。（示意圖／資料照，記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

過去高股息ETF常給投資人「只配息、不會漲」的印象，不過，存股達人華倫指出，復華台灣科技優息（00929）今年表現顛覆市場既有認知，不僅擁有高殖利率配息，股價漲勢也不輸市值型ETF，因此自買進以來一路抱牢，含息報酬率已近80%。他並認為，00929目前配息水庫仍相當充足，未來配息續航力值得期待，甚至不排除0.38元可能只是今年配息的「地板價」。

華倫表示，截至7月8日，00929今年以來漲幅高達71.86%，優於元大電子（0053）的69.48%、富邦科技（0052）的68.08%、元大台灣50（0050）的64.39%、國泰永續高股息（00878）的59.46%，以及群益台灣精選高息（00919）的42.84%，不僅在高股息ETF中名列前茅，表現也超越多檔市值型ETF。

除了股價走強，00929今年配息也一路攀升，華倫表示，00929自2026年以來已數度調高配息，由年初每單位0.09元，陸續上調至0.13元、0.26元，最新配息更提高至每單位0.38元，再創掛牌以來新高。若以7月14日收盤價29.50元估算，單次配息率約1.29%，年化配息率約15.46%。

對於市場關心0.38元配息能維持多久，華倫指出，根據復華投信官網資料，截至7月8日，00929每單位收益平準金為0.62元、資本損益平準金為14.58元，合計達15.2元。若以本次每單位配息0.38元估算，理論上可支應未來約40個月配息。他因此推測，0.38元可能只是今年配息的「地板」，後續仍不排除有進一步調升的空間。

至於為何長期持有00929，華倫解釋，主要是看中其成分股高度聚焦科技產業，正好補足自己投資組合中科技及生技醫療族群配置相對不足的部分。同時也因他本身已持有台積電，因此不希望再配置台積電權重過高的ETF，以免投資組合過度重疊；加上AI產業輪動快速，台積電並非漲幅最高的AI股，而00929涵蓋多元科技產業，更有助分散布局並補強整體投資組合。

華倫也看好00929調整後的指數編製規則，他指出，00929於2025年底擴大選股範圍，納入生技醫療、綠能環保及數位雲端等三大新興產業，並將成分股調整頻率由每年一次改為每年兩次，分別於6月及12月進行換股，讓投資組合更能因應產業趨勢及市場變化。

在選股策略方面，華倫進一步分析，00929於2025年12月換股時偏重資本利得，納入台積電、聯發科、大立光、聯電等大型權值股，強化多頭行情中的上漲能力。也因此，今年上半年受惠聯發科、大立光及聯電股價大漲，帶動00929淨值與股價同步走高。

隨著今年除權息旺季到來，00929於6月再度調整成分股，策略重心由成長轉向收益，納入股價位階相對較低的鴻海、佳世達、英業達、技嘉、微星、廣達、緯創、神達、中華電及台灣大等高殖利率科技與電信股，涵蓋AI伺服器、AIPC、電子代工等AI概念族群，同時藉由配置電信股提升防禦性及配息穩定度。

華倫表示，00929上半年掌握成長機會、下半年聚焦收益累積的換股邏輯，有助兼顧資本利得與配息表現，符合他一向強調的平衡投資組合、穩中求勝理念。他也喜歡每月都有固定現金流，領到的股息可逢低再投入，或作為日常生活支出，享受長期存股帶來的被動收入。