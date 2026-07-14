辜仲立二公子罕見露面！陪廚神網紅吃遍台灣　豪宅酒窖驚艷曝光

▲辜仲立二兒子辜威達（圖左2)出現在網紅節目中。（圖／翻攝自YouTube／Jack’s Dining Room）

記者陳瑩欣／台北報導

在TikTok、Instagram坐擁逾400萬粉絲、影片累積觀看突破50億次的美食網紅Jack Goldburg，近日公開5天台灣美食之旅，引人注目是中租集團總裁辜仲立次子辜威達（Matthew Koo）罕見全程露面陪同，從親自前往機場接機，全程陪吃台灣特色美食，影片後半段，辜家豪宅、私人酒窖及藝術收藏也隨之曝光。

27歲的Jack曾入選《富比士》2026年「30 Under 30」餐飲類榜單，在社群平台具有高度影響力。這趟行程中，他在辜威達陪同下，走訪小王煮瓜、鼎泰豐、阜杭豆漿、龍都酒樓、饒河夜市、君品頤宮、文華東方雅閣及多間私廚，從胡椒餅、花生捲冰淇淋一路吃到米其林餐廳。

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不過，Jack形容整趟旅程中「最瘋狂的一餐」，是離台前在辜家豪宅享用的私人晚宴。從影片辜威達親自帶他進入家中，鏡頭不僅拍到寬敞氣派的室內空間，也帶到私人酒窖及多件藝術收藏。

▲辜威達帶朋友見識自家豪宅酒窖。（圖／翻攝自YouTube／Jack’s Dining Room）《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

Jack一踏進豪宅便驚呼，「根本像走進一座皇家宮殿。」影片中的酒窖收藏大量珍稀葡萄酒及威士忌，包括2017年份勃根地夏多內白酒。影片並稱，全球僅有5瓶的麥卡倫72年威士忌，辜家就收藏其中3瓶，每瓶價值約20萬美元，折合新台幣約640萬元。

面對滿室名酒，Jack笑稱自己像闖進瓷器店的公牛，全身完全不敢亂動，甚至直呼「有些酒比我的命還貴」。





▲辜家豪宅餐點讓網紅大開眼界。（圖／翻攝自YouTube／Jack’s Dining Room）

晚宴則陸續端上海膽、魚子醬、日本空運大蝦、扇貝、鰻魚及鮪魚中腹等料理，其中一道餐點將海膽與魚子醬層層堆疊，讓Jack吃完後大讚鮮味十足。

結束5天行程後，Jack盛讚台灣飲食如同文化大熔爐，不僅擁有自己的食材與風味，也融合中華、日本及東南亞飲食特色。他坦言過去嚴重低估台北美食，更強調「台灣美食值得被尊重」。