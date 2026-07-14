外資續提款台股518億！友達砍最多　買賣超前10一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（14日）大洗盤，從跌逾千點急拉，終場跌642點，外資續站賣方，今賣超518.93億元，賣最多前三名友達（2409）、南亞（1303）、南茂（8150）都是當前盤面交易最夯個股。
統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資賣超518.93億元，投信買超148.24億元，自營商賣超382.91億元，三大法人賣超753.6億元。
外資今賣超前10大個股，依序為友達（2409）2萬4381張、南亞（1303）2萬2778張、南茂（8150）2萬430張、臺企銀（2834）1萬7376張、亞泥（1102）1萬6788張、漢翔（2634）1萬6215張、台積電（2330）1萬2416張、力積電（6770）1萬1710張、華通（2313）1萬1473張、元大金（2885）1萬693張。
外資今買超前10大個股，依序為長榮航（2618）4萬5290張、台塑（1301）3萬7604張、群創（3481）3萬7538張、遠東新（1402）2萬2684張、中信金（2891）1萬8799張、聯電（2303）1萬5733張、台化（1326）1萬3945張、台塑化（6505）1萬1284張、聯合再生（3576）1萬1112張、台虹（8039）1萬613張。
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