4檔「抓去關」新名單　2檔台積電供應鏈飆股明起處置到7／28

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（14）日公告新增4檔處置股，皆自明（15）日起一路關到7月28日，其中包括科嶠（4542）、旭然（4556）等2檔台積電（2330）供應鏈概念股都因短線漲幅過高二度處置，分盤交易20分鐘撮合。

科嶠掌握半導體先進封裝「晶圓傳載盒（FOUP）自動化清洗與乾燥設備」技術，被視為台積電供應鏈個股；旭然則是台積電高潔淨度工業液體過濾設備及濾材本土供應商。

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以下是新處置股明細

統懋（2434）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達28.53%且今日成交量為最近60個營業日日平均成交量之5.86倍；今日之週轉率為28.53%；最近30、60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅分別達102.15%、154.14%

邁科（6831）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價跌幅達27.92%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達171元

科嶠（4542）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達33.06%；當日週轉率達6.48%；當日本益比為287.82、股價淨值比為13.73且為其所屬產業類別股價淨值比之3.26倍、凱基證券公司當日買進該有價證券之成交金額達2.03億元，且占當日該有價證券之總成交金額26.96%

旭然（4556）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達33.35%；最近60、60、90個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅各達203.12%、269.77%、355.26%；當日週轉率達6.59%