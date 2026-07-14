潤泰全重訊宣布全面退出量販　大全聯中和店9月熄燈資遣193員工

▲潤泰全重訊宣，大全聯中和店9月熄燈。（圖／潤泰全）



記者許力方／台北報導

潤泰全球（2915）今（14日）傍晚5時許召開重大訊息記者會，財務部副總經理李天傑正式宣布，因應市場環境變遷及營運績效未達預期，董事會已決議將於2026年9月30日終止中和分公司營運。這也是繼潤泰新日前宣布加盟的大全聯中崙店將結束營業後，潤泰集團再有量販據點熄燈，象徵經營超過25年的實體量販事業將畫下句點。對此，全聯最新回應將接手大全聯中和店。

【21:35更新】全聯回應將接手。

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電商崛起衝擊 中和店近年由盈轉虧

潤泰全表示，中和店自2000年開業，過去長年為公司帶來穩定獲利，但近年隨著消費模式快速轉向電子商務，實體量販店經營壓力持續加劇，加上租金、水電及人力等營運成本不斷攀升，獲利未能同步成長，經營表現逐漸轉弱。

李天傑指出，中和店去年虧損約1200萬元，今年第一季再虧損約800萬元，虧損幅度持續擴大，也是決定結束營運的重要原因之一。

優化集團布局 營業資產將尋求出租或出售

潤泰全今發布重訊，考量集團另一家加盟大全聯的中崙店也將於今年9月中旬結束營業，若僅剩單一量販據點，員工職涯發展空間將受到限制，因此決定同步調整量販事業布局，以維護股東權益並優化資產運用。

中和店現有營業場所、設備及存貨等資產，後續將洽詢有意承租或購買的業者，目前相關資產仍在整理與評估階段，尚未公布處分金額。

193名員工受影響 公司承諾協助轉職

針對員工安置，潤泰全表示，中和店約有193名編制員工，將依《勞動基準法》規定辦理資遣或退休，並秉持負責任態度，協助員工媒合及轉調至相關產業，降低營運調整帶來的衝擊。

發稿時間20:37

▼潤泰全重訊宣布全面退出量販。（圖／證交所）

