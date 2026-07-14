快訊／大樂透6.6億獎號出爐！對中6碼每天睡到自然醒

辜仲立二公子罕見露面！陪廚神網紅吃遍台灣 豪宅酒窖驚艷曝光

在TikTok、Instagram坐擁逾400萬粉絲、影片累積觀看突破50億次的美食網紅Jack Goldburg，近日公開5天台灣美食之旅，引人注目是中租集團總裁辜仲立次子辜威達（Matthew Koo）罕見全程露面陪同，從親自前往機場接機，全程陪吃台灣特色美食，影片後半段，辜家豪宅、私人酒窖及藝術收藏也隨之曝光。

快訊／國巨股民1個月翻車3次！ 驚爆違約交割2651.4萬

股海離奇翻車事故再起！被動元件熱門股國巨*（2327）今（14）日再度爆發鉅額違約交割憾事，由凱基林口通報違約金額2651.4萬元，為近1個月來國巨*第3次被券商通報投資人玩錯邊出現大規模違約交割。

4檔「抓去關」新名單 2檔台積電供應鏈飆股明起處置到7／28

證交所、櫃買中心今（14）日公告新增4檔處置股，皆自明（15）日起一路關到7月28日，其中包括科嶠（4542）、旭然（4556）等2檔台積電（2330）供應鏈概念股都因短線漲幅過高二度處置，分盤交易20分鐘撮合。

低軌衛星昇達科「有大事待公布」明暫停交易 股價垂淚已腰斬

被稱台股最純衛星股昇達科（3491）股價近一個半月接近腰斬，公司今（14日）重訊，因有重大訊息待公布，明（15日）暫停交易。

外資續提款台股518億！友達砍最多 買賣超前10一次看

台股今（14日）大洗盤，從跌逾千點急拉，終場跌642點，外資續站賣方，今賣超518.93億元，賣最多前三名友達（2409）、南亞（1303）、南茂（8150）都是當前盤面交易最夯個股。

力積電Q2毛利率衝28%創3年半新高 黃崇仁：明年一定配息

晶圓代工廠力積電（6770）今（14）日召開法說會，受惠DRAM價格持續上揚及平均銷售單價（ASP）提升，第二季毛利率攀升至28%，較上季大增18個百分點，創近3年半新高，每股純益（EPS）0.76元，順利擺脫去年同期虧損。董事長黃崇仁更提前宣布，力積電明年一定會恢復配發股利，成為本次法說會最大亮點。

無人機指標雷虎股價飆新高 董事會2決議衝刺軍工設備

無人機指標股雷虎（8033）今（14）不僅抗跌收漲逾半根漲停板，創歷史新高，公司今董事會決議新設立雷虎精準系統公司布局無人機關鍵技術，同時投資航空引擎，全力強化朝軍工設備公司前進。

三星重啟赴美掛牌評估 傳研議發行ADR吸引AI資金

SK海力士（SK Hynix）完成美國存託憑證（ADR）上市、募資265億美元後，市場再傳出三星電子（Samsung Electronics）也正重新評估赴美掛牌的可能性。外媒報導指出，三星已與多家投資銀行展開初步討論，研究發行ADR的可行性，但目前仍處於早期評估階段，尚未決定是否正式推動。

台塑集團調薪！估每人加2700元 優於工會預期

台塑企業高層今日（14）中午與工會代表召開年度調薪協商會議，討論今年調薪方案，雖工會提出調薪3.66%的訴求，不過，公司大方定調年度調薪4.5%，另同步調升伙食津貼、輪班津貼、地區津貼、台北住房津貼等，員工樂翻天。

無人機起飛！沙國砸10倍價搶購台灣貨 彭博爆每架賣破46萬

台灣無人機產業加速搶攻海外市場，沙烏地阿拉伯上月一口氣向台灣採購價值4720萬美元、約新台幣15億元的無人機，不僅創下單一國家單月採購新高，更成為台灣無人機最大買家。