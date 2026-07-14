從百年港城到永續航行　陽明海運文化基金會《以海為度》開展

▲左起為陽明海運文化基金會邱增玉董事長、基隆市議會童子瑋議長、陽明海運公司蔡豐明董事長、基隆市邱佩琳副市長及國立故宮博物院蕭宗煌院長為活動剪綵。(圖／陽明海運文化基金會)

記者張佩芬／台北報導

陽明海運文化基金會全新展覽《以海為度Nautical Measures》今(14)日在基隆陽明海洋文化藝術館盛大開幕。展覽透過空間氛圍，帶領民眾走進航運世界，認識航海知識、船舶技術及海上工作者的日常。

本次展場特別運用「陽明貨櫃船退役救生筏」再製為永續家具，並將航行於基隆港灣的各式船舶，等比製作成精巧的模型，生動呈現港口運作樣貌與船舶特色。本次展覽匯集多間民間企業、文化機構及航運單位參與，共同協力呈現海洋運輸文化，邀請民眾從海洋的視角重新認識港口、海運、城市與世界的連結。

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開幕式聚集交通部航港局、財政部關務署、中華文化總會、國立故宮博物院、海洋委員會海巡署艦隊分署、中華郵政、台灣國際造船基隆廠、張火焰紀念館、好好國際物流等眾多協辦單位共同見證，由陽明海運董事長蔡豐明、陽明海運文化基金會董事長邱增玉、基隆市副市長邱佩琳、基隆市議會童子瑋議長、國立故宮博物院蕭宗煌院長共同為本次精彩的跨界合作啟動展覽開幕。

蔡豐明表示，陽明海運近年積極布建節能船隊以呼應2050淨零碳排。今年LNG雙燃料貨櫃船已陸續加入營運，相較傳統燃油可減少約20%之溫室氣體排放，展覽中特別展出1.55萬箱(20呎櫃)LNG雙燃料貨櫃船模型，讓民眾認識陽明海運透過提升船舶能效、與低碳燃料，持續朝向永續航運的目標邁進。

邱增玉表示，陽明海洋文化藝術館為歷史建築，至今已矗立於基隆港前超過一世紀，基金會將此具有航運歷史的建築物，作為推廣海洋文化的場域，期望藉由本次《以海為度Nautical Measures》展覽，以更宏觀的海洋文化視角，打造民眾認識基隆、串聯港口、成為城市與海洋永續的推廣平台。

展覽從地圖及歷史年表出發，呈現基隆港自1626年到當代發展的歷程與關鍵時刻，並公開1956年陽明海運前身招商局「海光輪」下水典禮的珍貴歷史影像，透過文件檔案、展件與船模，敘述台灣海運產業發展的重要軌跡。

此外，展覽特別聚焦海洋工作者，包括海運人、引水人、潛水人、物流人、修船人及燈塔守，透過影像紀錄與職人工具，重返海洋人的工作現場；從24小時的輪班、海上氣候挑戰、跨時區作業到長時間離家工作的心境，帶領觀眾看見職人們背後鮮少人知的故事。

為讓觀眾近距離探索綠色船舶的創新設計與船員的海上日常，展覽特別運用AR(擴增實境)科技，探索陽明海運「連明輪」的貨櫃船內部；觀眾不僅能認識船上甲板部與輪機部的專業分工，也能了解貨櫃船如何安全航行、橫越海洋，串聯全球港口與世界貿易。

「海洋與陸地」展區，則邀請觀眾在不同尺度與視角之間穿梭，從時間感的「時鐘與子母鐘」、空間感的「海陸交通號誌」到每日使用的「海水淡水造水機」，從細微的片刻與船舶設備，看見海上與陸地既相似又截然不同的生活節奏。

本次陽明海洋文化藝術館除推出全新展覽外，亦攜手中華郵政共同打造「全台與基隆首座郵筒互動裝置藝術—《波光韻運》」。該作品將郵件的投遞，轉化為港口「吐納」意象，當民眾投入信件時，郵筒將同步響起船舶鳴笛聲並產生光影變化，郵筒周圍並以層層的彩色透光片，構築有如柔軟浪花的造型，呼應基隆港海洋情境，讓寄信增添了儀式感，成為來訪基隆港時最具紀念意義的體驗活動。

陽明海洋文化藝術館側邊一樓新開幕之「1915商店」同步販售多款特色明信片，新展開幕期間，凡購買文化館門票即可獲贈乙張由陽明海運文化基金會與基隆郵局共同推出的「限量紀念明信片」(贈完為止)！

陽明海運文化基金會《以海為度 Nautical Measures》展覽即日起於陽明海洋文化藝術館展出，邀請大家從海洋的視角重新觀看世界，感受港口、航運、城市與人之間的緊密連結。