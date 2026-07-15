高雄在地廠成全球龍頭！　股價衝破萬元

▲看好AI帶動晶片測試需求，王嘉煌喊話穎崴幾年內擴產至5倍產能。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近期AI泡沫聲浪不斷，上週亞股遭血洗，千金股上演洗牌秀，原為股后的測試座龍頭穎崴，遭伺服器導軌大廠川湖超車。身為穎崴董事長的王嘉煌卻不擔心，日前他接受本刊訪問透露：「晶片異質整合讓測試難度暴增，測試困難度愈高，對穎崴愈好。」他更強調：「在下一世代矽光子布局，我們絕不缺席。」不僅如此，手握輝達、超微等大咖訂單的穎崴正積極擴廠5倍，持續深耕家鄉高雄，全力迎接AI大潮。

「今天這個動土典禮，我覺得決策太慢了，這個廠應該昨天就要蓋好，往後幾年，穎崴在南部需要的廠房、產能，要再增加到5倍！」5月底，高雄已是豔陽高照的溽暑天氣，穎崴科技董事長王嘉煌一身正裝出席仁武產業園區的新廠動土典禮，豪氣地說：「客戶拉貨力道極強，目前的訂單已排到半年後。」

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為因應AI與高效能運算晶片龐大的測試需求，今年股價衝上萬元、一度登上股后寶座的穎崴，除了起家的楠梓園區外，正將版圖擴張至鄰近的仁武產業園區。「後方整片都是日月光的，要做高階半導體測試服務的基地。」王嘉煌指向正後方、日月光正在加緊趕工的新廠房。

▲發跡於高雄的穎崴近年成長力度大，5月底仁武新廠甫舉行動土典禮。

本刊調查，目前全球前20大半導體廠中，有近9成都是穎崴的客戶，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等北美大客戶就貢獻8成以上營收。「穎崴真的很幸運，很早期就跟這些大廠往來，現在高階AI晶片的廠商，幾乎都是穎崴的客戶，像目前主導AI的輝達，穎崴大概也合作20多年了。」王嘉煌透露穎崴成功的底氣。

和全球封測龍頭日月光一起進駐仁武封測聚落的穎崴，雖然是一家來自高雄、資本額僅3.6億元的公司，卻擁有全球高階半導體測試座龍頭的江湖地位。

翻開穎崴上半年的成績單，今年前6個月營收就超越去年前10個月，年成長率高達7成之多；第二季、上半年營收都一舉改寫新高。在獲利方面，第一季毛利率高達43％，每股盈餘（EPS）19.54元，法人預估全年EPS上看百元。「傳統測試業因技術低階，利潤非常微薄，從沒想過做探針卡可以賺這麼多錢！看到他們繳出這麼亮麗的成績，實在很羨慕。」一名IC設計業高層對本刊表示。



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