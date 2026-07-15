台積電漲15元至2435　台股漲544點重回45K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（15日）以44850.69點開出，指數大漲112.74點，漲幅0.25％。隨後指數進一步上漲544.35點至45282.3點，重回4萬5千點大關。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到2425元，漲幅0.21％，隨後進一步漲15元至2435元；鴻海（2317）上漲0.5元至236元；聯發科（2454）上漲130元至3790元；廣達（2382）上漲3元來到383元；長榮（2603）維持平盤至194.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲9.63點或0.02％，收在52508.27點；標準普爾500指數上漲28.25點或0.38％，收7543.59點；那斯達克指數上漲233.83點或0.9％，收在26107.01點；費城半導體指數上漲314.15點或2.54％，收12661.93點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|52508.27
|▲9.63
|▲0.02%
|S&P500
|7543.59
|▲28.25
|▲0.38%
|NASDAQ
|26107.01
|▲233.83
|▲0.9%
|費城半導體指數
|12661.93
|▲314.15
|▲2.54%
資料來源：證交所
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