聯電矽光子晶片首量產強漲逾4%　花旗對下半年按讚

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

聯電（2303）近期宣布與矽光子新創SILITH合作，在新加坡12吋晶圓廠完成首批量產矽光子晶圓交付，並預計2027年推出自有矽光子平台。外資花旗（Citi）認為，此舉將進一步強化聯電在特殊製程及AI光互連市場的布局，看好公司下半年營運展望持續改善，在利多加持下，聯電今（15）日開盤上漲逾4.96%至158.5元。

根據外媒CNBC報導，花旗指出，聯電下半年營運動能持續增強，預估2026年第二季營收將較前一季成長13%，毛利率也可望同步回升，主要受惠於成熟製程需求回溫、產品組合改善及價格調整效益逐步發酵。

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聯電日前公布6月營收231.25億元，月增0.79%、年增22.85%；累計上半年營收1297.71億元，年增11.28%，反映成熟製程需求回溫及AI相關應用帶動接單增溫。

報導指出，聯電也是近年積極擴大新加坡布局的台灣半導體業者之一。隨著全球供應鏈重組，新加坡正快速發展為半導體製造重鎮，吸引多家台灣企業加碼投資，包括京元電子以及台積電轉投資的世界先進（VIS）。

其中，世界先進日前攜手恩智浦（NXP）於新加坡興建總投資78億美元的新晶圓廠，進一步擴大全球成熟製程產能。

市場也看好矽光子技術將成為AI資料中心的重要關鍵。根據Polaris Market Research統計，受AI、高速資料傳輸及光通訊需求快速成長帶動，全球矽光子市場規模預估2026年將達37.1億美元，未來仍具高度成長潛力。